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Cavaliers’ LeBron James to stand for national anthem, admits fears for pre-teen son amid racial tension with police

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 26, 2016 - 07:41 PM | Updated: September 27, 2016 - 08:46 AM
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In this July 13 photo, NBA players (from left) Chris Paul, Dwyane Wade and LeBron James speak on stage at the ESPY Awards in Los Angeles. The four gave an anti-violence speech and expressed their support of the values behind the Black Lives Matter movement. (Chris Pizzello/Invision/AP)

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