All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers’ LeBron James to stand for national anthem, admits fears for pre-teen son amid racial tension with police

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 26, 2016 - 07:41 PM | Updated: September 27, 2016 - 12:13 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this July 13 photo, NBA players (from left) Chris Paul, Dwyane Wade and LeBron James speak on stage at the ESPY Awards in Los Angeles. The four gave an anti-violence speech and expressed their support of the values behind the Black Lives Matter movement. (Chris Pizzello/Invision/AP)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe28cut_01 Paul Sancya - AP
Tigers 12, Indians 0: With post-celebration lineup, Indians no match for Justin Verlander, Tigers - 11:21 PM

DETROIT: The lineup for a club one day after clinching its division is often more-so built toward getting the starters a day of rest, either due to attrition for a long season or the celebration that took place the night before. The Indians’ lineup on Tuesday certainly followed suit in that pseudo-tradition, and Mike Clevinger was roughed up early in a 12-0 loss to the Detroit Tigers at Comerica Park.

cavs28cut_01
Coach Tyronn Lue made sure Cavaliers got their money’s worth in NBA Finals - 11:21 PM
zfoot28cut
University of Akron football: Lack of tackling, chemistry on defense a source of concern heading into game against rival Kent State - 11:22 PM
RubberDucks selected as Eastern League’s nominee for top honor in minor league baseball - 11:21 PM
Indians, healthy and not, celebrate a long road traveled as one - 11:19 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next