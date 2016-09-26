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Cavaliers’ LeBron James to stand for national anthem, admits fears for pre-teen son amid racial tension with police

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: September 26, 2016 - 07:41 PM | Updated: September 27, 2016 - 12:13 PM
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In this July 13 photo, NBA players (from left) Chris Paul, Dwyane Wade and LeBron James speak on stage at the ESPY Awards in Los Angeles. The four gave an anti-violence speech and expressed their support of the values behind the Black Lives Matter movement. (Chris Pizzello/Invision/AP)

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INDEPENDENCE: At the ESPY Awards on July 14, the Cavaliers’ LeBron James stood alongside Carmelo Anthony, Chris Paul and Dwyane Wade as the four spoke about gun violence, police brutality against African-Americans and the country’s racial divide.

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