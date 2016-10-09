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Cavaliers preseason

Cavaliers LeBron James working to improve his 3-point shot

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 9, 2016 - 07:54 PM | Updated: October 10, 2016 - 04:38 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives on Phildelphia 76ers forward James Webb III (23) in the first half of a preseason game Saturday in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

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