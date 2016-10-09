All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers preseason

Cavaliers LeBron James working to improve his 3-point shot

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 9, 2016 - 07:54 PM | Updated: October 10, 2016 - 04:38 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) drives on Phildelphia 76ers forward James Webb III (23) in the first half of a preseason game Saturday in Cleveland. (AP Photo/David Dermer)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs10_01 David Dermer - AP
Cavaliers LeBron James working to improve his 3-point shot

INDEPENDENCE: There was a time last season when LeBron James was the worst jump shooter in the NBA. The numbers backed it up.

a1browns10cut
Marla Ridenour: Browns must learn from up-close view of Patriots’ blueprint for success
browns10_02
Patriots 33, Browns 13: Rookie Cody Kessler leaves stadium in pain as injuries continue to plague quarterback position
tribe10_04
Indians-Red Sox ALDS Game 3 postponed because of rain, will be played Monday
bsider10
Patriots shut down Browns’ NFL-best rushing attack
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next