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Cavaliers look to limit minutes of Big Three during regular season

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 28, 2016 - 06:29 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James is photographed during the team's media day, Monday, in Independence. (AP Photo/Ron Schwane)


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