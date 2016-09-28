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Cavaliers look to limit minutes of Big Three during regular season

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 28, 2016 - 06:29 PM | Updated: September 29, 2016 - 08:58 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James is photographed during the team's media day, Monday, in Independence. (AP Photo/Ron Schwane)

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