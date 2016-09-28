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Cavaliers look to limit minutes of Big Three during regular season

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 28, 2016 - 06:29 PM

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Cavaliers look to limit minutes of Big Three during regular season

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