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CAVALIERS: MEDIA DAY

Cavaliers’ Media Day: LeBron James, GM David Griffin confident free agent J.R. Smith will agree to new contract soon

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 26, 2016 - 07:48 PM | Updated: September 27, 2016 - 11:39 AM
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Cavs' Kevin Love (left) and LeBron James pose during the Cleveland Cavaliers Media Day on Monday in Independence. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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