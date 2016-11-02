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Cavaliers’ Mike Dunleavy becoming more comfortable with new team

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 2, 2016 - 07:38 PM | Updated: November 3, 2016 - 08:59 AM
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Cleveland Cavaliers' Mike Dunleavy, left, scores past Orlando Magic's Mario Hezonja (8) during the first half of a preseason game Oct. 5, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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