All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Cavaliers move up start time of season opener to accommodate Game 1 of World Series

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: October 21, 2016 - 07:15 PM | Updated: October 22, 2016 - 09:20 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' J.R. Smith drives past Oklahoma City Thunder's Andre Roberson during the first quarter of a game, Dec. 17, 2015 at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

hallo23cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Check out these quick costume ideas for Cleveland sports fans

What to wear, what to wear, what to wear?

Cavaliers projected opening night roster - 8:26 PM
Browns vs. Bengals: Storylines - 9:45 PM
Browns predictions - 9:44 PM
Browns vs. Bengals: Keys to the Game - 9:44 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next