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Cavaliers nearing agreement on trade to acquire sharp-shooting guard Kyle Korver from Hawks

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 5, 2017 - 02:33 PM | Updated: January 6, 2017 - 08:56 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) drives against Chicago Bulls' Michael Carter-Williams in the first half Wednesday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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