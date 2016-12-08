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Cavaliers not yet a finished product at season’s quarter-pole

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 8, 2016 - 07:33 PM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue talks with LeBron James during the second half of a game against the Atlanta Hawks, Nov 8 in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)


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