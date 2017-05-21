Cavaliers notebook: Absence of Celtics star Isaiah Thomas doesn’t change approach for Cavs

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBDYXZhbGllcnMgc3RhciBmb3J3YXJkIExlQnJvbiBKYW1lcyBhbmQg
Y29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBoYWQgbm90aGluZyBidXQgaGlnaCBwcmFpc2UgZm9yIEJvc3RvbiBD
ZWx0aWNzIHN0YXIgZ3VhcmQgSXNhaWFoIFRob21hcywgd2hvIHdpbGwgbWlzcyB0aGUgcmVzdCBv
ZiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiBiZWNhdXNlIG9mIGEgaGlwIGluanVyeSwgYnV0IHRoZXkgd2lsbCBj
b250aW51ZSB0byBjb25kdWN0IGJ1c2luZXNzIGFzIHRoZXkgcGxhbm5lZC48L3A+DQo8cD4NCglM
ZUJyb24gSmFtZXMgc2FpZCBhdCBTdW5kYXnigJlzIHNob290YXJvdW5kIHRoYXQgdGhlIGFic2Vu
Y2Ugb2YgVGhvbWFzIGRvZXNu4oCZdCBjaGFuZ2UgdGhlIENhdmFsaWVyc+KAmSBhcHByb2FjaC48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZSBoYXRlIHRoYXQgSXNhaWFoIGdvdCBodXJ0LiBTYWx1dGUgdG8gaGlt
IG9uIGFuIHVuYmVsaWV2YWJsZSBzZWFzb24s4oCdIEphbWVzIHNhaWQgYXQgQ2xldmVsYW5kIENs
aW5pYyBDb3VydHMuIOKAnFdoYXQgaGUgd2FzIGFibGUgdG8gYWNjb21wbGlzaCB0aGlzIHllYXIg
YW5kIHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCBoZSBkaWQgaW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24gdW5kZXIgdGhlIGNp
cmN1bXN0YW5jZXMgd2l0aCB0aGUgdHJhZ2ljIGRlYXRoIG9mIGhpcyBzaXN0ZXIuPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCcQnV0IGZvciB1cyBhcyBhIHVuaXQsIGl04oCZcyBuZXZlciBiZWVuIGFib3V0IG9uZSBn
dXkuIFRoYXTigJlzIG5vdCBvdXIgZm9jdXMuIEl04oCZcyBhbHdheXMgYmVlbiBhYm91dCB0ZWFt
IGVmZm9ydCBhbmQgaG93IHdlIGNhbiBwdXQgb3V0IHRoZSBiZXN0IGdhbWUgcGxhbiB0byBnbyBh
Z2FpbnN0IHRoZWlyIHRlYW0uIEFuZCB0aGV54oCZcmUgc3RpbGwgd2VsbC1jb2FjaGVkLiBUaGV5
IHN0aWxsIGdvdCBwbGF5ZXJzIG91dCB0aGVyZSB0aGF0IGFyZSBnb2luZyB0byBsb29rIGZvciB0
aGUgY2hhbGxlbmdlIGFuZCBhcmUgZ29pbmcgdG8gc3RlcCB1cCB0aGVpciBwbGF5LCBzbyB3ZSBo
YXZlIHRvIGJlIHJlYWR5IGZvciB0aGF0LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUluIGhpcyBwcmUtZ2FtZSBw
cmVzcyBhdmFpbGFiaWxpdHksIEx1ZSBlY2hvZWQgdGhvc2UgY29tbWVudHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcTm90IG11Y2ggZGlmZmVyZW50LOKAnSBMdWUgc2FpZCB3aGVuIGFza2VkIGFib3V0IGNoYW5n
ZXMuIOKAnFdlIHN0aWxsIGhhdmUgdG8gbG9jayBpbiBkZWZlbnNpdmVseS4gVGhhdCBoYXMgdG8g
YmUgb3VyIG1pbmRzZXQuIFRvIHN0YXJ0IGJvdGggZ2FtZXMgaW4gQm9zdG9uLCBJIHRob3VnaHQg
d2UgcmVhbGx5IGRpZCB0aGF0LiBDb21pbmcgb3V0IGluIEdhbWUgMywgd2XigJl2ZSBnb3QgdG8g
aGF2ZSB0aGUgc2FtZSBtZW50YWxpdHksIGEgZGVmZW5zaXZlIG1pbmRzZXQgdG8gc3RhcnQgdGhl
IGdhbWUsIGFuZCB0aGVuIGV2ZXJ5dGhpbmcgZWxzZSB3aWxsIHRha2UgY2FyZSBvZiBpdHNlbGYu
4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhvbWFzIHdhcyBodXJ0IGluIGEgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBNaW5u
ZXNvdGEgVGltYmVyd29sdmVzIG9uIE1hcmNoIDE1IGFuZCBhZ2dyYXZhdGVkIHRoZSBpbmp1cnkg
aW4gR2FtZSA2IG9mIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIHNlbWlmaW5hbHMgYWdhaW5zdCB0aGUgV2FzaGlu
Z3RvbiBXaXphcmRzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gRVNQTi5jb20uPC9wPg0KPHA+DQoJT24gRnJpZGF5
LCBUaG9tYXMgc2NvcmVkIG9ubHkgdHdvIHBvaW50cyBpbiAxOCBtaW51dGVzLiBJbiB0aGUgc2Vy
aWVzLCBoZSBtYWRlIDctb2YtMjUgc2hvdHMgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgYW5kIDItb2YtOSBmcm9t
IDMtcG9pbnQgcmFuZ2UsIGF2ZXJhZ2luZyA5LjUgcG9pbnRzLiBUaGF04oCZcyB3ZWxsIGJlbG93
IGhpcyBudW1iZXJzIGluIHRoZSBDZWx0aWNz4oCZIDE1IHBsYXlvZmYgZ2FtZXMsIHdoZW4gaGUg
YXZlcmFnZWQgMjMuMyBwb2ludHMgYW5kIDYuNyBhc3Npc3RzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRob21hcyBk
aWQgbm90IHRyYXZlbCB3aXRoIHRoZSBDZWx0aWNzIHRvIENsZXZlbGFuZCwgd2hlcmUgdGhlIENh
dnMgaG9zdGVkIEdhbWUgMyBTdW5kYXkgbmlnaHQgYW5kIHdpbGwgaG9zdCBHYW1lIDQgVHVlc2Rh
eS48L3A+DQo8cD4NCglDZWx0aWNzIGNvYWNoIEJyYWQgU3RldmVucyBzYWlkIHRoYXQgc29tZXRo
aW5nIHdhcyBvZmYgd2l0aCBUaG9tYXMgaW4gdGhhdCBGcmlkYXkgbmlnaHQgZ2FtZS48L3A+DQo8
cD4NCgnigJxIZSBkaWRu4oCZdCBoYXZlIGhpcyBib3VuY2UsIGhlIGRpZG7igJl0IGhhdmUgaGlz
IHB1c2ggb2ZmIG9mIGl0LOKAnSBTdGV2ZW5zIHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyBnb2luZyB0byBnbyBh
bmQgc2VlIHNvbWUgc3BlY2lhbGlzdHMgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBmZXcgZGF5cywgc3RhcnRpbmcg
dG9tb3Jyb3csIGFuZCBkZXRlcm1pbmUgdGhlIG5leHQgY291cnNlIG9mIGFjdGlvbi7igJ08L3A+
DQo8cD4NCglTdGV2ZW5zIHN0YXJ0ZWQgTWFyY3VzIFNtYXJ0IGluIFRob21hc+KAmSBzcG90Ljwv
cD4NCjxwPg0KCUphbWVz4oCZIFBCV0EgaG9ub3I8L3A+DQo8cD4NCglKYW1lcyB3YXMgbmFtZWQg
dGhlIHdpbm5lciBvZiB0aGUgV2FsdGVyIEtlbm5lZHkgQ2l0aXplbnNoaXAgQXdhcmQgYnkgUHJv
ZmVzc2lvbmFsIEJhc2tldGJhbGwgV3JpdGVycyBBc3NvY2lhdGlvbiwgdGhlIE5CQSBhbm5vdW5j
ZWQgU3VuZGF5LjwvcD4NCjxwPg0KCU5hbWVkIGFmdGVyIHRoZSBsZWFndWXigJlzIHNlY29uZCBj
b21taXNzaW9uZXIsIHRoZSBhd2FyZCBpcyBwcmVzZW50ZWQgdG8gYSBwbGF5ZXIsIGNvYWNoIG9y
IGF0aGxldGljIHRyYWluZXIgd2hvIHNob3dzIOKAnG91dHN0YW5kaW5nIHNlcnZpY2UgYW5kIGRl
ZGljYXRpb24gdG8gdGhlIGNvbW11bml0eS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYW1lcywgMzIsIGlzIHRo
ZSBmb3VydGggQ2F2YWxpZXIgc2VsZWN0ZWQsIGZvbGxvd2luZyBBdXN0aW4gQ2FyciAoMTk3OS04
MCksIEVyaWMgU25vdyAoMjAwNC0wNSkgYW5kIEx1b2wgRGVuZyAoMjAxMy0xNCkuIFRoZSBmaXJz
dCB3aW5uZXIgb2YgdGhlIGF3YXJkIHdhcyBXYXNoaW5ndG9u4oCZcyBXZXMgVW5zZWxkICgxOTc0
LTc1KS48L3A+DQo8cD4NCglPdGhlciBmaW5hbGlzdHMgdGhpcyBzZWFzb24gd2VyZSB0aGUgTmV3
IFlvcmsgS25pY2tz4oCZIENhcm1lbG8gQW50aG9ueSwgdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHPigJkgSmlt
bXkgQnV0bGVyLCB0aGUgUG9ydGxhbmQgVHJhaWwgQmxhemVyc+KAmSBDLkouIE1jQ29sbHVtIGFu
ZCB0aGUgTWVtcGhpcyBHcml6emxpZXPigJkgWmFjaCBSYW5kb2xwaC4gQSBjb21taXR0ZWUgb2Yg
UEJXQSBtZW1iZXJzIGNob3NlIHRoZSBmaW5hbGlzdHMgZnJvbSBhIGxpc3Qgb2YgMjYgbm9taW5l
ZXMgc3VibWl0dGVkIGJ5IHRoZSB0ZWFtcy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCBtZWFucyBhIGxvdCzi
gJ0gSmFtZXMgc2FpZCBvZiB0aGUgYXdhcmQgYXQgdGhlIENhdnPigJkgU3VuZGF5IG1vcm5pbmcg
c2hvb3Rhcm91bmQgYXQgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBDb3VydHMuIOKAnEkgZG8gc28gbXVjaCBm
b3IgbXkgY29tbXVuaXR5IGFuZCBteSBmb3VuZGF0aW9uIGRvZXMgYSBncmVhdCBqb2Igb2YgZ2l2
aW5nIGZhbWlsaWVzIGFuZCBraWRzIGFuZCB0aGUgeW91dGggYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmV0
dGVyIHRoZWlyIGxpdmVzIGFuZCBiZXR0ZXIgdGhlaXIgZnV0dXJlcyBhbmQgZm9yIHRoYXQgcGFy
dCBvZiB3aGF0IEkgZG8gdG8gYmUgcmVjb2duaXplZCwgaXTigJlzIGRlZmluaXRlbHkgYW4gYXdh
cmQgdGhhdCBub3Qgb25seSBteXNlbGYgYW5kIG15IGZvdW5kYXRpb24gYnV0IGFsbCBteSBraWRz
IHRoYXQgYXJlIGEgcGFydCBvZiBteSBwcm9ncmFtIGFuZCBhbGwgdGhlIHBlb3BsZSB0aGF0IGxv
b2sgdXAgdG8gbWUsIGl04oCZcyB0aGVpciBhd2FyZCBmb3Igc3VyZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglU
aHJvdWdoIHRoZSBMZUJyb24gSmFtZXMgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24sIEphbWVzIGhhcyBhZmZl
Y3RlZCBtb3JlIHRoYW4gMSwxMDAgQWtyb24gc3R1ZGVudHMuIEhpcyBlZmZvcnRzIGluY2x1ZGUg
bWVudG9yaW5nLCBjYWxsaW5nIHRoZWlyIGhvbWVzLCB3cml0aW5nIHRoZW0gbGV0dGVycywgYnV5
aW5nIGdyb2NlcmllcyBmb3IgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMsIHByb3ZpZGluZyBzY2hvb2wgdW5pZm9y
bXMgYW5kIHRpY2tldHMgdG8gQ2F2cyBnYW1lcyBhbmQgYXJyYW5naW5nIGdyb3VwIG91dGluZ3Mu
IEhlIGFsc28gaG9sZHMgYW4gYW5udWFsIOKAnEZhbWlseSBSZXVuaW9uLOKAnSBzb21lIG9mIHdo
aWNoIGhhdmUgYmVlbiBoZWxkIGF0IGEgTm9ydGhlcm4gT2hpbyBhbXVzZW1lbnQgcGFyay48L3A+
DQo8cD4NCglUaGUgZm91bmRhdGlvbiBpcyBhbHNvIHBhcnRuZXJpbmcgd2l0aCBBa3JvbiBQdWJs
aWMgU2Nob29scyB0byBzdGFydCBhbiDigJxJIFBST01JU0XigJ0gc2Nob29sIGFuZCB3aXRoIHRo
ZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIHRvIHByb3ZpZGUgZm91ci15ZWFyIHNjaG9sYXJzaGlwcyBm
b3Igc29tZSBvZiBoaXMgZm91bmRhdGlvbuKAmXMgc3R1ZGVudHMuPC9wPg0KPHA+DQoJQXNrZWQg
d2hlbiBjb21tdW5pdHkgZWZmb3J0cyBiZWNhbWUgYSBiaWdnZXIgcHJpb3JpdHkgZm9yIGhpbSwg
SmFtZXMgc2FpZCwg4oCcSXTigJlzIGFsd2F5cyBiZWVuIGEgYmlnIHByaW9yaXR5IGFzIGZhciBh
cyB3aGVuZXZlciBJIHNhaWQgaWYgSeKAmW0gYWJsZSB0byBiZWNvbWUgc3VjY2Vzc2Z1bCBpbiB3
aGF0ZXZlciBJIGRvIGluIGxpZmUsIEkgd2FudCB0byBnaXZlIGJhY2sgdG8gbXkgY29tbXVuaXR5
LjwvcD4NCjxwPg0KCUJ1dCBpdOKAmXMgYWxsIGFib3V0IHRyeWluZyB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdo
YXTigJlzIHRoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBpbXBhY3QgeW91IGNhbiBtYWtlLjwvcD4NCjxwPg0K
CeKAnE9uY2Ugd2Ugc3RhcnRlZCBzaGlmdGluZyB0aGUgYmlrZS1hLXRob24gaW50byB0aGUgZWR1
Y2F0aW9uYWwgdGhpbmcsIHNlZWluZyB0aGF0IHRoZXNlIGtpZHMgbmVlZGVkIGhlbHAgYXQgdGhh
dCBwYXJ0aWN1bGFyIHBvaW50IGluIHRoZWlyIGxpdmVzIGluIHRoZSB0aGlyZCBncmFkZSBhbmQg
c3RhcnRlZCB0byBtYWtlIGl0IG1vcmUgYWJvdXQgdGhhdCBhbmQgbm90IG9ubHkgaGVscGluZyB0
aGUga2lkcyBidXQgYWxzbyBoZWxwaW5nIHRoZSBwYXJlbnRzIGFzIHdlbGwsIHRoYXTigJlzIHdo
ZW4gaXQgYmVjYW1lIG1vcmUgaW1wYWN0ZnVsIGJlY2F1c2UgeW91IGtub3cgaXQgY2FuIGhlbHAg
dGhlc2Uga2lkcyBsYXRlciBvbiBpbiBsaWZlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVdlbGwsIG1heWJlIHRo
ZXkgYXJlPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgcHJvYmFibHkgd2FzbuKAmXQgZmFpciBnaXZlbiBUaG9tYXPi
gJkgc2Vhc29uLWVuZGluZyBpbmp1cnksIGJ1dCBzb21lb25lIGluIGNoYXJnZSBvZiBRdWlja2Vu
IExvYW5z4oCZIGdhbWUgZXhwZXJpZW5jZSBjZXJ0YWlubHkgaGFzIGEgc2Vuc2Ugb2YgaHVtb3Iu
PC9wPg0KPHA+DQoJUHJpb3IgdG8gR2FtZSAyIG9mIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmlu
YWxzLCBUaG9tYXMgc3RhdGVkIHRoZSBDYXZzIHdlcmVu4oCZdCB0aGUgTW9uc3RhcnMsIHRoZSBh
bGwtc3RhciBob3Jyb3IgdGVhbSBmcm9tIHRoZSBmaWxtIDxlbT5TcGFjZSBKYW08L2VtPi48L3A+
DQo8cD4NCglTdW5kYXkgbmlnaHQsIHRoZSB0ZWFtIGNhbWUgb3V0IHRvIHRoZSBmaWxt4oCZcyB0
aGVtZSBzb25nLjwvcD4NCjxwPg0KCUlzbuKAmXQgaXQgaXJvbmljPC9wPg0KPHA+DQoJTHVlIGhh
cyBwbGF5ZWQgb3IgY29hY2hlZCBmb3Igc2V2ZXJhbCBjaGFtcGlvbnNoaXAgdGVhbXMuIEhlIHdh
cyBhc3Npc3RhbnQgb24gdGhlIENlbHRpY3MgdGVhbSB0aGF0IGluY2x1ZGVkIEtldmluIEdhcm5l
dHQsIFJham9uIFJvbmRvIGFuZCBQYXVsIFBpZXJjZS4gV2hlbiBhc2tlZCB3aGljaCB0ZWFtIGhl
4oCZcyBiZWVuIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBoZSBjb21wYXJlcyB0byB0aGUgQ2F2cywgaGUgZGlk
buKAmXQgaGVzaXRhdGUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQm9zdG9uLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxXaGVu
IEkgd2FzIHRoZXJlIHdpdGggS0cgYW5kIFJheSBbQWxsZW5dIGFuZCBQYXVsIGFuZCBSb25kbyBh
bmQgdGhvc2UgZ3V5cywgdGhhdCB3YXMgYSB0aWdodCBncm91cC4gVGhleSBkaWQgZXZlcnl0aGlu
ZyB0b2dldGhlciwgZGlubmVycyBhbmQgZXZlcnl0aGluZy4gVGhpcyByZW1pbmRzIG1lIGEgbG90
IG9mIHRoYXQgQm9zdG9uIHRlYW0u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQnJvd25zIG5pZ2h0PC9wPg0KPHA+
DQoJQnJvd25zIHJvb2tpZXMgTXlsZXMgR2FycmV0dCwgSmFicmlsbCBQZXBwZXJzIGFuZCBEYXZp
ZCBOam9rdSBhdHRlbmRlZCB0aGUgZ2FtZS4gR2FycmV0dCBhbmQgUGVwcGVycyBldmVuIHRvb2sg
c29tZSBzaG90cyBiZWZvcmUgdGlwb2ZmLiBUZWFtbWF0ZXMgSm9lIEhhZGVuIGFuZCBDb3JleSBD
b2xlbWFuIHdlcmUgYWxzbyBpbiBhdHRlbmRhbmNlLjwvcD4NCjxwPg0KCU90aGVyIHN0YXJzPC9w
Pg0KPHA+DQoJQW15IFNjaHVtZXIsIHdobyBzdGFycmVkIHdpdGggSmFtZXMgaW48ZW0+IFRyYWlu
d3JlY2s8L2VtPiwgYW5kIGNvbWVkaWFuIERhdmUgQ2hhcHBlbGxlIHdlcmUgYWxzbyBzcG90dGVk
IGluIFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.