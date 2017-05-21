Cavaliers notebook: Absence of Celtics star Isaiah Thomas doesn’t change approach for Cavs

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDYXZhbGllcnMgc3RhciBmb3J3YXJkIExlQnJvbiBKYW1lcyBhbmQgY29h
Y2ggVHlyb25uIEx1ZSBoYWQgbm90aGluZyBidXQgaGlnaCBwcmFpc2UgZm9yIEJvc3RvbiBDZWx0
aWNzIHN0YXIgZ3VhcmQgSXNhaWFoIFRob21hcywgd2hvIHdpbGwgbWlzcyB0aGUgcmVzdCBvZiB0
aGUgcG9zdHNlYXNvbiBiZWNhdXNlIG9mIGEgaGlwIGluanVyeSwgYnV0IHRoZXkgd2lsbCBjb250
aW51ZSB0byBjb25kdWN0IGJ1c2luZXNzIGFzIHRoZXkgcGxhbm5lZC48L3A+PHA+TGVCcm9uIEph
bWVzIHNhaWQgYXQgU3VuZGF5JiM4MjE3O3Mgc2hvb3Rhcm91bmQgdGhhdCB0aGUgYWJzZW5jZSBv
ZiBUaG9tYXMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjaGFuZ2UgdGhlIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgYXBwcm9h
Y2guPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXRlIHRoYXQgSXNhaWFoIGdvdCBodXJ0LiBTYWx1dGUgdG8g
aGltIG9uIGFuIHVuYmVsaWV2YWJsZSBzZWFzb24sJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkIGF0IENsZXZl
bGFuZCBDbGluaWMgQ291cnRzLiAmIzgyMjA7V2hhdCBoZSB3YXMgYWJsZSB0byBhY2NvbXBsaXNo
IHRoaXMgeWVhciBhbmQgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IGhlIGRpZCBpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiB1
bmRlciB0aGUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcyB3aXRoIHRoZSB0cmFnaWMgZGVhdGggb2YgaGlzIHNpc3Rl
ci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCBmb3IgdXMgYXMgYSB1bml0LCBpdCYjODIxNztzIG5ldmVyIGJl
ZW4gYWJvdXQgb25lIGd1eS4gVGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBvdXIgZm9jdXMuIEl0JiM4MjE3O3Mg
YWx3YXlzIGJlZW4gYWJvdXQgdGVhbSBlZmZvcnQgYW5kIGhvdyB3ZSBjYW4gcHV0IG91dCB0aGUg
YmVzdCBnYW1lIHBsYW4gdG8gZ28gYWdhaW5zdCB0aGVpciB0ZWFtLiBBbmQgdGhleSYjODIxNzty
ZSBzdGlsbCB3ZWxsLWNvYWNoZWQuIFRoZXkgc3RpbGwgZ290IHBsYXllcnMgb3V0IHRoZXJlIHRo
YXQgYXJlIGdvaW5nIHRvIGxvb2sgZm9yIHRoZSBjaGFsbGVuZ2UgYW5kIGFyZSBnb2luZyB0byBz
dGVwIHVwIHRoZWlyIHBsYXksIHNvIHdlIGhhdmUgdG8gYmUgcmVhZHkgZm9yIHRoYXQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5JbiBoaXMgcHJlLWdhbWUgcHJlc3MgYXZhaWxhYmlsaXR5LCBMdWUgZWNob2VkIHRo
b3NlIGNvbW1lbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm90IG11Y2ggZGlmZmVyZW50LCYjODIyMTsgTHVl
IHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBhYm91dCBjaGFuZ2VzLiAmIzgyMjA7V2Ugc3RpbGwgaGF2ZSB0byBs
b2NrIGluIGRlZmVuc2l2ZWx5LiBUaGF0IGhhcyB0byBiZSBvdXIgbWluZHNldC4gVG8gc3RhcnQg
Ym90aCBnYW1lcyBpbiBCb3N0b24sIEkgdGhvdWdodCB3ZSByZWFsbHkgZGlkIHRoYXQuIENvbWlu
ZyBvdXQgaW4gR2FtZSAzLCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gaGF2ZSB0aGUgc2FtZSBtZW50YWxp
dHksIGEgZGVmZW5zaXZlIG1pbmRzZXQgdG8gc3RhcnQgdGhlIGdhbWUsIGFuZCB0aGVuIGV2ZXJ5
dGhpbmcgZWxzZSB3aWxsIHRha2UgY2FyZSBvZiBpdHNlbGYuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9tYXMg
d2FzIGh1cnQgaW4gYSBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhlIE1pbm5lc290YSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMgb24g
TWFyY2ggMTUgYW5kIGFnZ3JhdmF0ZWQgdGhlIGluanVyeSBpbiBHYW1lIDYgb2YgdGhlIGNvbmZl
cmVuY2Ugc2VtaWZpbmFscyBhZ2FpbnN0IHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdpemFyZHMsIGFjY29yZGlu
ZyB0byBFU1BOLmNvbS48L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCBUaG9tYXMgc2NvcmVkIG9ubHkgdHdvIHBv
aW50cyBpbiAxOCBtaW51dGVzLiBJbiB0aGUgc2VyaWVzLCBoZSBtYWRlIDctb2YtMjUgc2hvdHMg
ZnJvbSB0aGUgZmllbGQgYW5kIDItb2YtOSBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UsIGF2ZXJhZ2luZyA5
LjUgcG9pbnRzLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2VsbCBiZWxvdyBoaXMgbnVtYmVycyBpbiB0aGUgQ2Vs
dGljcyYjODIxNzsgMTUgcGxheW9mZiBnYW1lcywgd2hlbiBoZSBhdmVyYWdlZCAyMy4zIHBvaW50
cyBhbmQgNi43IGFzc2lzdHMuPC9wPjxwPlRob21hcyBkaWQgbm90IHRyYXZlbCB3aXRoIHRoZSBD
ZWx0aWNzIHRvIENsZXZlbGFuZCwgd2hlcmUgdGhlIENhdnMgaG9zdGVkIEdhbWUgMyBTdW5kYXkg
bmlnaHQgYW5kIHdpbGwgaG9zdCBHYW1lIDQgVHVlc2RheS4gPC9wPjxwPkNlbHRpY3MgY29hY2gg
QnJhZCBTdGV2ZW5zIHNhaWQgdGhhdCBzb21ldGhpbmcgd2FzIG9mZiB3aXRoIFRob21hcyBpbiB0
aGF0IEZyaWRheSBuaWdodCBnYW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUg
aGlzIGJvdW5jZSwgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgaGlzIHB1c2ggb2ZmIG9mIGl0LCYjODIy
MTsgU3RldmVucyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBnbyBhbmQgc2VlIHNv
bWUgc3BlY2lhbGlzdHMgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBmZXcgZGF5cywgc3RhcnRpbmcgdG9tb3Jyb3cs
IGFuZCBkZXRlcm1pbmUgdGhlIG5leHQgY291cnNlIG9mIGFjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0
ZXZlbnMgc3RhcnRlZCBNYXJjdXMgU21hcnQgaW4gVGhvbWFzJiM4MjE3OyBzcG90LjwvcD48cD5K
YW1lcyYjODIxNzsgUEJXQSBob25vcjwvcD48cD5KYW1lcyB3YXMgbmFtZWQgdGhlIHdpbm5lciBv
ZiB0aGUgV2FsdGVyIEtlbm5lZHkgQ2l0aXplbnNoaXAgQXdhcmQgYnkgUHJvZmVzc2lvbmFsIEJh
c2tldGJhbGwgV3JpdGVycyBBc3NvY2lhdGlvbiwgdGhlIE5CQSBhbm5vdW5jZWQgU3VuZGF5Ljwv
cD48cD5OYW1lZCBhZnRlciB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3Mgc2Vjb25kIGNvbW1pc3Npb25lciwg
dGhlIGF3YXJkIGlzIHByZXNlbnRlZCB0byBhIHBsYXllciwgY29hY2ggb3IgYXRobGV0aWMgdHJh
aW5lciB3aG8gc2hvd3MgJiM4MjIwO291dHN0YW5kaW5nIHNlcnZpY2UgYW5kIGRlZGljYXRpb24g
dG8gdGhlIGNvbW11bml0eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphbWVzLCAzMiwgaXMgdGhlIGZvdXJ0aCBD
YXZhbGllciBzZWxlY3RlZCwgZm9sbG93aW5nIEF1c3RpbiBDYXJyICgxOTc5LTgwKSwgRXJpYyBT
bm93ICgyMDA0LTA1KSBhbmQgTHVvbCBEZW5nICgyMDEzLTE0KS4gVGhlIGZpcnN0IHdpbm5lciBv
ZiB0aGUgYXdhcmQgd2FzIFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyBXZXMgVW5zZWxkICgxOTc0LTc1KS48
L3A+PHA+T3RoZXIgZmluYWxpc3RzIHRoaXMgc2Vhc29uIHdlcmUgdGhlIE5ldyBZb3JrIEtuaWNr
cyYjODIxNzsgQ2FybWVsbyBBbnRob255LCB0aGUgQ2hpY2FnbyBCdWxscyYjODIxNzsgSmltbXkg
QnV0bGVyLCB0aGUgUG9ydGxhbmQgVHJhaWwgQmxhemVycyYjODIxNzsgQy5KLiBNY0NvbGx1bSBh
bmQgdGhlIE1lbXBoaXMgR3JpenpsaWVzJiM4MjE3OyBaYWNoIFJhbmRvbHBoLiBBIGNvbW1pdHRl
ZSBvZiBQQldBIG1lbWJlcnMgY2hvc2UgdGhlIGZpbmFsaXN0cyBmcm9tIGEgbGlzdCBvZiAyNiBu
b21pbmVlcyBzdWJtaXR0ZWQgYnkgdGhlIHRlYW1zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgbWVhbnMgYSBs
b3QsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkIG9mIHRoZSBhd2FyZCBhdCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgU3Vu
ZGF5IG1vcm5pbmcgc2hvb3Rhcm91bmQgYXQgQ2xldmVsYW5kIENsaW5pYyBDb3VydHMuICYjODIy
MDtJIGRvIHNvIG11Y2ggZm9yIG15IGNvbW11bml0eSBhbmQgbXkgZm91bmRhdGlvbiBkb2VzIGEg
Z3JlYXQgam9iIG9mIGdpdmluZyBmYW1pbGllcyBhbmQga2lkcyBhbmQgdGhlIHlvdXRoIGFuIG9w
cG9ydHVuaXR5IHRvIGJldHRlciB0aGVpciBsaXZlcyBhbmQgYmV0dGVyIHRoZWlyIGZ1dHVyZXMg
YW5kIGZvciB0aGF0IHBhcnQgb2Ygd2hhdCBJIGRvIHRvIGJlIHJlY29nbml6ZWQsIGl0JiM4MjE3
O3MgZGVmaW5pdGVseSBhbiBhd2FyZCB0aGF0IG5vdCBvbmx5IG15c2VsZiBhbmQgbXkgZm91bmRh
dGlvbiBidXQgYWxsIG15IGtpZHMgdGhhdCBhcmUgYSBwYXJ0IG9mIG15IHByb2dyYW0gYW5kIGFs
bCB0aGUgcGVvcGxlIHRoYXQgbG9vayB1cCB0byBtZSwgaXQmIzgyMTc7cyB0aGVpciBhd2FyZCBm
b3Igc3VyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRocm91Z2ggdGhlIExlQnJvbiBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91
bmRhdGlvbiwgSmFtZXMgaGFzIGFmZmVjdGVkIG1vcmUgdGhhbiAxLDEwMCBBa3JvbiBzdHVkZW50
cy4gSGlzIGVmZm9ydHMgaW5jbHVkZSBtZW50b3JpbmcsIGNhbGxpbmcgdGhlaXIgaG9tZXMsIHdy
aXRpbmcgdGhlbSBsZXR0ZXJzLCBidXlpbmcgZ3JvY2VyaWVzIGZvciB0aGVpciBmYW1pbGllcywg
cHJvdmlkaW5nIHNjaG9vbCB1bmlmb3JtcyBhbmQgdGlja2V0cyB0byBDYXZzIGdhbWVzIGFuZCBh
cnJhbmdpbmcgZ3JvdXAgb3V0aW5ncy4gSGUgYWxzbyBob2xkcyBhbiBhbm51YWwgJiM4MjIwO0Zh
bWlseSBSZXVuaW9uLCYjODIyMTsgc29tZSBvZiB3aGljaCBoYXZlIGJlZW4gaGVsZCBhdCBhIE5v
cnRoZXJuIE9oaW8gYW11c2VtZW50IHBhcmsuPC9wPjxwPlRoZSBmb3VuZGF0aW9uIGlzIGFsc28g
cGFydG5lcmluZyB3aXRoIEFrcm9uIFB1YmxpYyBTY2hvb2xzIHRvIHN0YXJ0IGFuICYjODIyMDtJ
IFBST01JU0UmIzgyMjE7IHNjaG9vbCBhbmQgd2l0aCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiB0
byBwcm92aWRlIGZvdXIteWVhciBzY2hvbGFyc2hpcHMgZm9yIHNvbWUgb2YgaGlzIGZvdW5kYXRp
b24mIzgyMTc7cyBzdHVkZW50cy48L3A+PHA+QXNrZWQgd2hlbiBjb21tdW5pdHkgZWZmb3J0cyBi
ZWNhbWUgYSBiaWdnZXIgcHJpb3JpdHkgZm9yIGhpbSwgSmFtZXMgc2FpZCwgJiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3MgYWx3YXlzIGJlZW4gYSBiaWcgcHJpb3JpdHkgYXMgZmFyIGFzIHdoZW5ldmVyIEkgc2Fp
ZCBpZiBJJiM4MjE3O20gYWJsZSB0byBiZWNvbWUgc3VjY2Vzc2Z1bCBpbiB3aGF0ZXZlciBJIGRv
IGluIGxpZmUsIEkgd2FudCB0byBnaXZlIGJhY2sgdG8gbXkgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD5CdXQg
aXQmIzgyMTc7cyBhbGwgYWJvdXQgdHJ5aW5nIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hhdCYjODIxNztzIHRo
ZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBpbXBhY3QgeW91IGNhbiBtYWtlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T25jZSB3
ZSBzdGFydGVkIHNoaWZ0aW5nIHRoZSBiaWtlLWEtdGhvbiBpbnRvIHRoZSBlZHVjYXRpb25hbCB0
aGluZywgc2VlaW5nIHRoYXQgdGhlc2Uga2lkcyBuZWVkZWQgaGVscCBhdCB0aGF0IHBhcnRpY3Vs
YXIgcG9pbnQgaW4gdGhlaXIgbGl2ZXMgaW4gdGhlIHRoaXJkIGdyYWRlIGFuZCBzdGFydGVkIHRv
IG1ha2UgaXQgbW9yZSBhYm91dCB0aGF0IGFuZCBub3Qgb25seSBoZWxwaW5nIHRoZSBraWRzIGJ1
dCBhbHNvIGhlbHBpbmcgdGhlIHBhcmVudHMgYXMgd2VsbCwgdGhhdCYjODIxNztzIHdoZW4gaXQg
YmVjYW1lIG1vcmUgaW1wYWN0ZnVsIGJlY2F1c2UgeW91IGtub3cgaXQgY2FuIGhlbHAgdGhlc2Ug
a2lkcyBsYXRlciBvbiBpbiBsaWZlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2VsbCwgbWF5YmUgdGhleSBhcmU8
L3A+PHA+SXQgcHJvYmFibHkgd2FzbiYjODIxNzt0IGZhaXIgZ2l2ZW4gVGhvbWFzJiM4MjE3OyBz
ZWFzb24tZW5kaW5nIGluanVyeSwgYnV0IHNvbWVvbmUgaW4gY2hhcmdlIG9mIFF1aWNrZW4gTG9h
bnMmIzgyMTc7IGdhbWUgZXhwZXJpZW5jZSBjZXJ0YWlubHkgaGFzIGEgc2Vuc2Ugb2YgaHVtb3Iu
PC9wPjxwPlByaW9yIHRvIEdhbWUgMiBvZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFscywg
VGhvbWFzIHN0YXRlZCB0aGUgQ2F2cyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHRoZSBNb25zdGFycywgdGhlIGFs
bC1zdGFyIGhvcnJvciB0ZWFtIGZyb20gdGhlIGZpbG0gPGVtPlNwYWNlIEphbTwvZW0+LjwvcD48
cD5TdW5kYXkgbmlnaHQsIHRoZSB0ZWFtIGNhbWUgb3V0IHRvIHRoZSBmaWxtJiM4MjE3O3MgdGhl
bWUgc29uZy48L3A+PHA+SXNuJiM4MjE3O3QgaXQgaXJvbmljPC9wPjxwPkx1ZSBoYXMgcGxheWVk
IG9yIGNvYWNoZWQgZm9yIHNldmVyYWwgY2hhbXBpb25zaGlwIHRlYW1zLiBIZSB3YXMgYXNzaXN0
YW50IG9uIHRoZSBDZWx0aWNzIHRlYW0gdGhhdCBpbmNsdWRlZCBLZXZpbiBHYXJuZXR0LCBSYWpv
biBSb25kbyBhbmQgUGF1bCBQaWVyY2UuIFdoZW4gYXNrZWQgd2hpY2ggdGVhbSBoZSYjODIxNztz
IGJlZW4gYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIGhlIGNvbXBhcmVzIHRvIHRoZSBDYXZzLCBoZSBkaWRuJiM4
MjE3O3QgaGVzaXRhdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCb3N0b24sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7V2hlbiBJIHdhcyB0aGVyZSB3aXRoIEtHIGFuZCBSYXkgW0FsbGVuXSBhbmQgUGF1bCBhbmQg
Um9uZG8gYW5kIHRob3NlIGd1eXMsIHRoYXQgd2FzIGEgdGlnaHQgZ3JvdXAuIFRoZXkgZGlkIGV2
ZXJ5dGhpbmcgdG9nZXRoZXIsIGRpbm5lcnMgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcuIFRoaXMgcmVtaW5kcyBt
ZSBhIGxvdCBvZiB0aGF0IEJvc3RvbiB0ZWFtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnJvd25zIG5pZ2h0PC9w
PjxwPkJyb3ducyByb29raWVzIE15bGVzIEdhcnJldHQsIEphYnJpbGwgUGVwcGVycyBhbmQgRGF2
aWQgTmpva3UgYXR0ZW5kZWQgdGhlIGdhbWUuIEdhcnJldHQgYW5kIFBlcHBlcnMgZXZlbiB0b29r
IHNvbWUgc2hvdHMgYmVmb3JlIHRpcG9mZi4gVGVhbW1hdGVzIEpvZSBIYWRlbiBhbmQgQ29yZXkg
Q29sZW1hbiB3ZXJlIGFsc28gaW4gYXR0ZW5kYW5jZS48L3A+PHA+T3RoZXIgc3RhcnM8L3A+PHA+
QW15IFNjaHVtZXIsIHdobyBzdGFycmVkIHdpdGggSmFtZXMgaW48ZW0+IFRyYWlud3JlY2s8L2Vt
PiwgYW5kIGNvbWVkaWFuIERhdmUgQ2hhcHBlbGxlIHdlcmUgYWxzbyBzcG90dGVkIGluIFF1aWNr
ZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.