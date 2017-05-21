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Cavaliers notebook: Absence of Celtics star Isaiah Thomas doesn’t change approach for Cavs

By Marla Ridenourand George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 21, 2017 - 09:15 PM | Updated: May 22, 2017 - 12:39 PM


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Boston Celtics guard Isaiah Thomas (4) prepares to shoot as Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) defends during the first quarter of Game 1 of the NBA Eastern Conference finals in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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