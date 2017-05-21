Cavaliers notebook: Absence of Celtics star Isaiah Thomas doesn’t change approach for Cavs

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDYXZhbGllcnMgc3RhciBmb3J3YXJkIExlQnJvbiBKYW1lcyBhbmQgY29h
Y2ggVHkgTHVlIGhhZCBub3RoaW5nIGJ1dCBoaWdoIHByYWlzZSBmb3IgQm9zdG9uIENlbHRpY3Mg
c3RhciBndWFyZCBJc2FpYWggVGhvbWFzLCB3aG8gd2lsbCBtaXNzIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBw
b3N0c2Vhc29uIGJlY2F1c2Ugb2YgYSBoaXAgaW5qdXJ5LCBidXQgdGhleSB3aWxsIGNvbnRpbnVl
IHRvIGNvbmR1Y3QgYnVzaW5lc3MgYXMgdGhleSBwbGFubmVkLjwvcD48cD5MZUJyb24gSmFtZXMg
c2FpZCBhdCBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBzaG9vdGFyb3VuZCB0aGF0IHRoZSBhYnNlbmNlIG9mIFRo
b21hcyBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNoYW5nZSB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBhcHByb2FjaC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdGUgdGhhdCBJc2FpYWggZ290IGh1cnQuIFNhbHV0ZSB0byBoaW0g
b24gYW4gdW5iZWxpZXZhYmxlIHNlYXNvbiwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQgYXQgQ2xldmVsYW5k
IENsaW5pYyBDb3VydHMuICYjODIyMDtXaGF0IGhlIHdhcyBhYmxlIHRvIGFjY29tcGxpc2ggdGhp
cyB5ZWFyIGFuZCB0aGUgdGhpbmdzIHRoYXQgaGUgZGlkIGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uIHVuZGVy
IHRoZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzIHdpdGggdGhlIHRyYWdpYyBkZWF0aCBvZiBoaXMgc2lzdGVyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7QnV0IGZvciB1cyBhcyBhIHVuaXQsIGl0JiM4MjE3O3MgbmV2ZXIgYmVlbiBh
Ym91dCBvbmUgZ3V5LiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IG91ciBmb2N1cy4gSXQmIzgyMTc7cyBhbHdh
eXMgYmVlbiBhYm91dCB0ZWFtIGVmZm9ydCBhbmQgaG93IHdlIGNhbiBwdXQgb3V0IHRoZSBiZXN0
IGdhbWUgcGxhbiB0byBnbyBhZ2FpbnN0IHRoZWlyIHRlYW0uIEFuZCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHN0
aWxsIHdlbGwtY29hY2hlZC4gVGhleSBzdGlsbCBnb3QgcGxheWVycyBvdXQgdGhlcmUgdGhhdCBh
cmUgZ29pbmcgdG8gbG9vayBmb3IgdGhlIGNoYWxsZW5nZSBhbmQgYXJlIGdvaW5nIHRvIHN0ZXAg
dXAgdGhlaXIgcGxheSwgc28gd2UgaGF2ZSB0byBiZSByZWFkeSBmb3IgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkluIGhpcyBwcmUtZ2FtZSBwcmVzcyBhdmFpbGFiaWxpdHksIEx1ZSBlY2hvZWQgdGhvc2Ug
Y29tbWVudHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb3QgbXVjaCBkaWZmZXJlbnQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2Fp
ZCB3aGVuIGFza2VkIGFib3V0IGNoYW5nZXMuICYjODIyMDtXZSBzdGlsbCBoYXZlIHRvIGxvY2sg
aW4gZGVmZW5zaXZlbHkuIFRoYXQgaGFzIHRvIGJlIG91ciBtaW5kc2V0LiBUbyBzdGFydCBib3Ro
IGdhbWVzIGluIEJvc3RvbiwgSSB0aG91Z2h0IHdlIHJlYWxseSBkaWQgdGhhdC4gQ29taW5nIG91
dCBpbiBHYW1lIDMsIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBoYXZlIHRoZSBzYW1lIG1lbnRhbGl0eSwg
YSBkZWZlbnNpdmUgbWluZHNldCB0byBzdGFydCB0aGUgZ2FtZSwgYW5kIHRoZW4gZXZlcnl0aGlu
ZyBlbHNlIHdpbGwgdGFrZSBjYXJlIG9mIGl0c2VsZi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21hcyB3YXMg
aHVydCBpbiBhIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgTWlubmVzb3RhIFRpbWJlcndvbHZlcyBvbiBNYXJj
aCAxNSBuYW5kIGFnZ3JhdmF0ZWQgaXQgaW4gR2FtZSA2IG9mIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIHNlbWlm
aW5hbHMgYWdhaW5zdCB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBXaXphcmRzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gRVNQTi5j
b208L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCBUaG9tYXMgc2NvcmVkIG9ubHkgdHdvIHBvaW50cyBpbiAxOCBt
aW51dGVzLiBJbiB0aGUgc2VyaWVzLCBoZSBtYWRlIDctb2YtMjUgc2hvdHMgZnJvbSB0aGUgZmll
bGQgYW5kIDItb2YtOSBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UsIGF2ZXJhZ2luZyA5LjUgcG9pbnRzLiBU
aGF0JiM4MjE3O3Mgd2VsbCBiZWxvdyBoaXMgbnVtYmVycyBpbiB0aGUgQ2VsdGljcyYjODIxNzsg
MTUgcGxheW9mZiBnYW1lcywgd2hlbiBoZSBhdmVyYWdlZCAyMy4zIHBvaW50cyBhbmQgNi43IGFz
c2lzdHMuPC9wPjxwPlRob21hcyBkaWQgbm90IHRyYXZlbCB3aXRoIHRoZSBDZWx0aWNzIHRvIENs
ZXZlbGFuZCwgd2hlcmUgdGhlIENhdnMgaG9zdGVkIEdhbWUgMyBTdW5kYXkgbmlnaHQgYW5kIHdp
bGwgaG9zdCBHYW1lIDQgVHVlc2RheS4gPC9wPjxwPkNlbHRpY3MgY29hY2ggQnJhZCBTdGV2ZW5z
IHNhaWQgdGhhdCBzb21ldGhpbmcgd2FzIG9mZiB3aXRoIFRob21hcyBpbiB0aGF0IEZyaWRheSBu
aWdodCBnYW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgaGlzIGJvdW5jZSwg
aGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgaGlzIHB1c2ggb2ZmIG9mIGl0LiYjODIyMTsgU3RldmVucyBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBnbyBhbmQgc2VlIHNvbWUgc3BlY2lhbGlz
dHMgb3ZlciB0aGUgbmV4dCBmZXcgZGF5cywgc3RhcnRpbmcgdG9tb3Jyb3csIGFuZCBkZXRlcm1p
bmUgdGhlIG5leHQgY291cnNlIG9mIGFjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0ZXZlbnMgc3RhcnRl
ZCBNYXJjdXMgU21hcnQgaW4gVGhvbWFzJiM4MjE3OyBzcG90LjwvcD48cD5KYW1lcyBob25vcmVk
IGJ5IFBCV0E8L3A+PHA+SmFtZXMgd2FzIG5hbWVkIHRoZSB3aW5uZXIgb2YgdGhlIFdhbHRlciBL
ZW5uZWR5IENpdGl6ZW5zaGlwIEF3YXJkIGJ5IFByb2Zlc3Npb25hbCBCYXNrZXRiYWxsIFdyaXRl
cnMgQXNzb2NpYXRpb24sIHRoZSBOQkEgYW5ub3VuY2VkIFN1bmRheS48L3A+PHA+TmFtZWQgYWZ0
ZXIgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIHNlY29uZCBjb21taXNzaW9uZXIsIHRoZSBhd2FyZCBpcyBw
cmVzZW50ZWQgdG8gYSBwbGF5ZXIsIGNvYWNoIG9yIGF0aGxldGljIHRyYWluZXIgd2hvIHNob3dz
ICYjODIyMDtvdXRzdGFuZGluZyBzZXJ2aWNlIGFuZCBkZWRpY2F0aW9uIHRvIHRoZSBjb21tdW5p
dHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcywgMzIsIGlzIHRoZSBmb3VydGggQ2F2YWxpZXIgc2VsZWN0
ZWQsIGZvbGxvd2luZyBBdXN0aW4gQ2FyciAoMTk3OS04MCksIEVyaWMgU25vdyAoMjAwNC0wNSkg
YW5kIEx1b2wgRGVuZyAoMjAxMy0xNCkuIFRoZSBmaXJzdCB3aW5uZXIgb2YgdGhlIGF3YXJkIHdh
cyBXYXNoaW5ndG9uJiM4MjE3O3MgV2VzIFVuc2VsZCAoMTk3NC03NSkuPC9wPjxwPk90aGVyIGZp
bmFsaXN0cyB0aGlzIHNlYXNvbiB3ZXJlIHRoZSBOZXcgWW9yayBLbmlja3MmIzgyMTc7IENhcm1l
bG8gQW50aG9ueSwgdGhlIENoaWNhZ28gQnVsbHMmIzgyMTc7IEppbW15IEJ1dGxlciwgdGhlIFBv
cnRsYW5kIFRyYWlsIEJsYXplcnMmIzgyMTc7IEMuSi4gTWNDb2xsdW0gYW5kIHRoZSBNZW1waGlz
IEdyaXp6bGllcyYjODIxNzsgWmFjaCBSYW5kb2xwaC4gQSBjb21taXR0ZWUgb2YgUEJXQSBtZW1i
ZXJzIGNob3NlIHRoZSBmaW5hbGlzdHMgZnJvbSBhIGxpc3Qgb2YgMjYgbm9taW5lZXMgc3VibWl0
dGVkIGJ5IHRoZSB0ZWFtcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IG1lYW5zIGEgbG90LCYjODIyMTsgSmFt
ZXMgc2FpZCBvZiB0aGUgYXdhcmQgYXQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IFN1bmRheSBtb3JuaW5nIHNo
b290YXJvdW5kIGF0IENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQ291cnRzLiAmIzgyMjA7SSBkbyBzbyBtdWNo
IGZvciBteSBjb21tdW5pdHkgYW5kIG15IGZvdW5kYXRpb24gZG9lcyBhIGdyZWF0IGpvYiBvZiBn
aXZpbmcgZmFtaWxpZXMgYW5kIGtpZHMgYW5kIHRoZSB5b3V0aCBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBi
ZXR0ZXIgdGhlaXIgbGl2ZXMgYW5kIGJldHRlciB0aGVpciBmdXR1cmVzIGFuZCBmb3IgdGhhdCBw
YXJ0IG9mIHdoYXQgSSBkbyB0byBiZSByZWNvZ25pemVkLCBpdCYjODIxNztzIGRlZmluaXRlbHkg
YW4gYXdhcmQgdGhhdCBub3Qgb25seSBteXNlbGYgYW5kIG15IGZvdW5kYXRpb24gYnV0IGFsbCBt
eSBraWRzIHRoYXQgYXJlIGEgcGFydCBvZiBteSBwcm9ncmFtIGFuZCBhbGwgdGhlIHBlb3BsZSB0
aGF0IGxvb2sgdXAgdG8gbWUsIGl0JiM4MjE3O3MgdGhlaXIgYXdhcmQgZm9yIHN1cmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaHJvdWdoIHRoZSBMZUJyb24gSmFtZXMgRmFtaWx5IEZvdW5kYXRpb24sIEphbWVz
IGhhcyBhZmZlY3RlZCBtb3JlIHRoYW4gMSwxMDAgQWtyb24gc3R1ZGVudHMuIEhpcyBlZmZvcnRz
IGluY2x1ZGUgbWVudG9yaW5nLCBjYWxsaW5nIHRoZWlyIGhvbWVzLCB3cml0aW5nIHRoZW0gbGV0
dGVycywgYnV5aW5nIGdyb2NlcmllcyBmb3IgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMsIHByb3ZpZGluZyBzY2hv
b2wgdW5pZm9ybXMgYW5kIHRpY2tldHMgdG8gQ2F2cyBnYW1lcyBhbmQgYXJyYW5naW5nIGdyb3Vw
IG91dGluZ3MuIEhlIGFsc28gaG9sZHMgYW4gYW5udWFsICYjODIyMDtGYW1pbHkgUmV1bmlvbiwm
IzgyMjE7IHNvbWUgb2Ygd2hpY2ggaGF2ZSBiZWVuIGhlbGQgYXQgYSBOb3J0aGVybiBPaGlvIGFt
dXNlbWVudCBwYXJrLjwvcD48cD5UaGUgZm91bmRhdGlvbiBpcyBhbHNvIHBhcnRuZXJpbmcgd2l0
aCBBa3JvbiBQdWJsaWMgU2Nob29scyB0byBzdGFydCBhbiAmIzgyMjA7SSBQUk9NSVNFJiM4MjIx
OyBzY2hvb2wgYW5kIHdpdGggdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gdG8gcHJvdmlkZSBmb3Vy
LXllYXIgc2Nob2xhcnNoaXBzIGZvciBzb21lIG9mIGhpcyBmb3VuZGF0aW9uJiM4MjE3O3Mgc3R1
ZGVudHMuPC9wPjxwPkFza2VkIHdoZW4gY29tbXVuaXR5IGVmZm9ydHMgYmVjYW1lIGEgYmlnZ2Vy
IHByaW9yaXR5IGZvciBoaW0sIEphbWVzIHNhaWQsICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFsd2F5cyBi
ZWVuIGEgYmlnIHByaW9yaXR5IGFzIGZhciBhcyB3aGVuZXZlciBJIHNhaWQgaWYgSSYjODIxNztt
IGFibGUgdG8gYmVjb21lIHN1Y2Nlc3NmdWwgaW4gd2hhdGV2ZXIgSSBkbyBpbiBsaWZlLCBJIHdh
bnQgdG8gZ2l2ZSBiYWNrIHRvIG15IGNvbW11bml0eS4gQnV0IGl0JiM4MjE3O3MgYWxsIGFib3V0
IHRyeWluZyB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgaW1w
YWN0IHlvdSBjYW4gbWFrZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO09uY2Ugd2Ugc3RhcnRlZCBzaGlmdGluZyB0
aGUgYmlrZS1hLXRob24gaW50byB0aGUgZWR1Y2F0aW9uYWwgdGhpbmcsIHNlZWluZyB0aGF0IHRo
ZXNlIGtpZHMgbmVlZGVkIGhlbHAgYXQgdGhhdCBwYXJ0aWN1bGFyIHBvaW50IGluIHRoZWlyIGxp
dmVzIGluIHRoZSB0aGlyZCBncmFkZSBhbmQgc3RhcnRlZCB0byBtYWtlIGl0IG1vcmUgYWJvdXQg
dGhhdCBhbmQgbm90IG9ubHkgaGVscGluZyB0aGUga2lkcyBidXQgYWxzbyBoZWxwaW5nIHRoZSBw
YXJlbnRzIGFzIHdlbGwsIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIGl0IGJlY2FtZSBtb3JlIGltcGFjdGZ1
bCBiZWNhdXNlIHlvdSBrbm93IGl0IGNhbiBoZWxwIHRoZXNlIGtpZHMgbGF0ZXIgb24gaW4gbGlm
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldlbGwsIG1heWJlIHRoZXkgYXJlPC9wPjxwPkl0IHByb2JhYmx5IHdh
c24mIzgyMTc7dCBmYWlyIGdpdmVuIFRob21hcyYjODIxNzsgc2Vhc29uLWVuZGluZyBpbmp1cnks
IGJ1dCBzb21lb25lIGluIGNoYXJnZSBvZiBRdWlja2VuIExvYW5zJiM4MjE3OyBnYW1lIGV4cGVy
aWVuY2UgY2VydGFpbmx5IGhhcyBhIHNlbnNlIG9mIGh1bW9yLjwvcD48cD5QcmlvciB0byBHYW1l
IDIgb2YgdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMsIFRob21hcyBzdGF0ZWQgdGhlIENh
dnMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCB0aGUgTW9uc3RhcnMsIHRoZSBhbGwtc3RhciBob3Jyb3IgdGVhbSBm
cm9tIHRoZSBmaWxtIDxlbT5TcGFjZSBKYW08L2VtPi48L3A+PHA+U3VuZGF5IG5pZ2h0LCB0aGUg
dGVhbSBjYW1lIG91dCB0byB0aGUgZmlsbSYjODIxNztzIHRoZW1lIHNvbmcuPC9wPjxwPklzbiYj
ODIxNzt0IGl0IGlyb25pYzwvcD48cD5MdWUgaGFzIHBsYXllZCBvciBjb2FjaGVkIGZvciBzZXZl
cmFsIGNoYW1waW9uc2hpcCB0ZWFtcy4gSGUgd2FzIGFzc2lzdGFudCBvbiB0aGUgQ2VsdGljcyB0
ZWFtIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgS2V2aW4gR2FybmV0dCwgUmFqb24gUm9uZG8gYW5kIFBhdWwgUGll
cmNlLiBXaGVuIGFza2VkIHdoaWNoIHRlYW0gaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0
aCBoZSBjb21wYXJlcyB0byB0aGUgQ2F2cywgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGhlc2l0YXRlLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7Qm9zdG9uLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1doZW4gSSB3YXMgdGhlcmUg
d2l0aCBLRyBhbmQgUmF5IFtBbGxlbl0gYW5kIFBhdWwgYW5kIFJvbmRvIGFuZCB0aG9zZSBndXlz
LCB0aGF0IHdhcyBhIHRpZ2h0IGdyb3VwLiBUaGV5IGRpZCBldmVyeXRoaW5nIHRvZ2V0aGVyLCBk
aW5uZXJzIGFuZCBldmVyeXRoaW5nLiBUaGlzIHJlbWluZHMgbWUgYSBsb3Qgb2YgdGhhdCBCb3N0
b24gdGVhbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyb3ducyBuaWdodDwvcD48cD5Ccm93bnMgcm9va2llcyBN
eWxlcyBHYXJyZXR0LCBKYWJyaWxsIFBlcHBlcnMgYW5kIERhdmlkIE5qb2t1IGF0dGVuZGVkIHRo
ZSBnYW1lLiBHYXJyZXR0IGFuZCBQZXBwZXJzIGV2ZW4gdG9vayBzb21lIHNob3RzIGJlZm9yZSB0
aXBvZmYuIFRlYW1tYXRlcyBKb2UgSGFkZW4gYW5kIENvcmV5IENvbGVtYW4gd2VyZSBhbHNvIGlu
IGF0dGVuZGFuY2UuPC9wPjxwPk90aGVyIHN0YXJzPC9wPjxwPkFteSBTY2h1bWVyLCB3aG8gc3Rh
cnJlZCB3aXRoIEphbWVzIGluPGVtPiBUcmFpbndyZWNrPC9lbT4sIGFuZCBjb21lZGlhbiBEYXZp
ZCBDaGFwcGVsbGUgd2VyZSBhbHNvIHNwb3R0ZWQgaW4gUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYS48L3A+
PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.