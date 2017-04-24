Cavaliers notebook: ‘Bat out of hell’ Tristan Thompson re-energized by end of ironman streak

PHA+VHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBjYW4gb25seSBpbWFnaW5lIGhvdyBoZSYjODIxNztsbCBmZWVs
LjwvcD48cD5UaGUgMjYteWVhci1vbGQgQ2F2YWxpZXJzIGNlbnRlciBoYXMgYWxyZWFkeSBiZWVu
IHJlLWVuZXJnaXplZCBhZnRlciBtaXNzaW5nIGEgd2VlayBpbiBBcHJpbCB3aXRoIGEgc3ByYWlu
ZWQgcmlnaHQgdGh1bWIgdGhhdCBzcGVsbGVkIHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIGZyYW5jaGlzZS1yZWNv
cmQgc3RyZWFrIG9mIDQ0NyBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lcyBwbGF5ZWQuPC9wPjxwPk5vdyB0aGUg
Q2F2cyBoYXZlIGFub3RoZXIgc2V2ZW4tZGF5IGJyZWFrIGJlZm9yZSB0aGV5IG9wZW4gdGhlIEVh
c3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBzZW1pZmluYWxzIG9uIE1heSAxIGF0IGhvbWUgYWdhaW5zdCB0aGUg
VG9yb250byBSYXB0b3JzLU1pbHdhdWtlZSBCdWNrcyBzZXJpZXMgd2lubmVyLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSYjODIxNztsbCBsb29rIGxpa2UgYSBiYXQgb3V0IG9mIGhlbGwgd2hlbiB3ZSBwbGF5IG9u
IE1vbmRheSwmIzgyMjE7IFRob21wc29uIHZvd2VkLjwvcD48cD5XaGVuIFRob21wc29uIGhhZCBo
aXMgdHdvIGZyb250IHRlZXRoIHB1c2hlZCBiYWNrIGJ5IGEgSnVsaXVzIFJhbmRsZSBlbGJvdyBh
Z2FpbnN0IHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBMYWtlcnMgb24gTWFyY2ggMTksIFRob21wc29uIHNhaWQg
aGUgZmVsdCBoYXZpbmcgdGhlIGxvbmdlc3QgYWN0aXZlIHN0cmVhayBpbiB0aGUgTkJBIGRlZmlu
ZWQgaGltLiBOb3cgaGUgcmVhbGl6ZXMgaG93IG11Y2ggaGUgbmVlZGVkIHRoZSByZXN0IGJlZm9y
ZSB0aGUgQ2F2cyBiZWdhbiB0aGUgcGxheW9mZnMuPC9wPjxwPlN0YXJ0aW5nIHdpdGggdGhlIENh
dnMmIzgyMTc7IGltcHJlc3NpdmUgMTE0LTkxIHZpY3RvcnkgYXQgQm9zdG9uIG9uIEFwcmlsIDUs
IFRob21wc29uIG1pc3NlZCBmb3VyIGNvbnNlY3V0aXZlIGdhbWVzIGJlZm9yZSByZXR1cm5pbmcg
Zm9yIHRoZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBmaW5hbGUuIFRoYXQgbmlnaHQgaGUgaGl0IDUtb2YtNiBm
aWVsZCBnb2FscyBmb3IgMTAgcG9pbnRzIGFuZCBmb3VyIHJlYm91bmRzIGluIDE4IG1pbnV0ZXMg
YWdhaW5zdCB0aGUgUmFwdG9ycy48L3A+PHA+VGhvbXBzb24gc2FpZCBoZSB3YXMgJiM4MjIwO2Eg
bGl0dGxlIHVwc2V0JiM4MjIxOyB3aGVuIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBtZWRpY2FsIHN0YWZmIHNh
aWQgaGUgaGFkIHRvIHNpdCBhZ2FpbnN0IHRoZSBDZWx0aWNzLiBUaGVuIGhlIHJlYWxpemVkIHRo
ZSBtYWduaXR1ZGUgb2YgdGhlIE5CQSByZWNvcmQgc3RyZWFrIG9mIDEsMTkyIGdhbWVzIGJ5IEEu
Qy4gR3JlZW4sIHdobyBwbGF5ZWQgZm9yIHRoZSBMYWtlcnMsIFN1bnMsIE1hdmVyaWNrcyBhbmQg
SGVhdCBmcm9tIDE5ODUtMjAwMS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0tub3dpbmcgSSYjODIxNzt2ZSBnb3Qg
YW5vdGhlciBuaW5lIG1vcmUgeWVhcnMgSSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gcGxheSBjb25zZWN1dGl2
ZSBnYW1lcyB0byBbY2F0Y2hdIEEuQy4gR3JlZW4sIGhlIGNhbiBoYXZlIGl0LCYjODIyMTsgVGhv
bXBzb24gc2FpZCBTdW5kYXkgYWZ0ZXIgdGhlIENhdnMgY29tcGxldGVkIGEgc3dlZXAgb2YgdGhl
IEluZGlhbmEgUGFjZXJzIGF0IEJhbmtlcnMgTGlmZSBGaWVsZGhvdXNlLiAmIzgyMjA7SGUgY2Fu
IGhhdmUgaXQuIEhlIGNhbiBoYXZlIGl0IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheS4gSGUgY2FuIGhh
dmUgaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBkbyB3aGF0JiM4MjE3O3MgYmVz
dCBmb3Igb3VyIHRlYW0uIEFuZCBmb3Igb3VyIHRlYW0gaXQmIzgyMTc7cyBmb3IgbWUgdG8gYmUg
MTAwIHBlcmNlbnQgYW5kIGJlIGF0IGEgaGlnaCBsZXZlbCBmb3IgdXMgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0
byB0aGUgcG9zdHNlYXNvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBmb3VydGggcGljayBpbiB0aGUgMjAx
MSBkcmFmdCwgVGhvbXBzb24gc2FpZCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgYmVtb2FuIHRoZSBsb3NzIG9m
IGhpcyBpcm9ubWFuIHRhZyBmb3IgbG9uZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FmdGVyIHRoZSBCb3N0b24g
Z2FtZSwgd2hlbiBndXlzIHdlbnQgaW4gYW5kIHRvb2sgY2FyZSBvZiBidXNpbmVzcywgSSBmZWx0
IGEgbGl0dGxlIGJldHRlciBhYm91dCBtaXNzaW5nIHRoZSBnYW1lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4g
JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gYmUgbWF0dXJlIGFib3V0IHRoaXMuIElmIHlvdSB3
YW50IHRvIHBsYXkgYSBsb3Qgb2YgeWVhcnMgaW4gdGhpcyBOQkEsIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2lu
ZyB0byBwbGF5IGF0IGEgaGlnaCBsZXZlbCwgeW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIG5lZWQgYnJl
YWtzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGpvdXJuZXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaG9tcHNvbiYjODIxNztz
IGVuZXJneSB3YXMgZXZpZGVudCBhZ2FpbnN0IHRoZSBQYWNlcnMuIEhlIHJlYWNoZWQgZG91Ymxl
IGRpZ2l0cyBpbiByZWJvdW5kcyBpbiBhbGwgZm91ciBnYW1lcywgYXZlcmFnaW5nIDExLiBUd2Vu
dHktZml2ZSBvZiBoaXMgNDQgY2FtZSBvbiB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIGdsYXNzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7UGxheWluZyBldmVyeSBnYW1lIHNpbmNlIDIwMTIsIHRvIGdldCBhYm91dCBhIHdlZWsgb2Zm
IHdhcyBkZWZpbml0ZWx5IGJpZyBmb3IgbWUsIGVzcGVjaWFsbHkgYmVjYXVzZSB3aGF0IG15IHJv
bGUgaXMsJiM4MjIxOyBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2hhdCBJIGJyaW5nIHRvIHRoZSB0
ZWFtIGlzIGVuZXJneSBhbmQgcGxheWluZyBhdCBhIGhpZ2ggbGV2ZWwgYXQgYm90aCBlbmRzLiBT
b21ldGltZXMgeW91IGhhdmUgdG8gdGFrZSBhIGJyZWF0aGVyIGFuZCByZWNoYXJnZSB0aGUgYmF0
dGVyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21wc29uIGRvd25wbGF5ZWQgaGlzIHBlcmZvcm1hbmNlIGFn
YWluc3QgdGhlIFBhY2VycywgZXZlbiB0aG91Z2ggaGUgbG9va3MgbGlrZSBhIGRpZmZlcmVudCBw
bGF5ZXIgbm93LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBqdXN0IGRpZCBteSBqb2IsIGp1c3QgaGl0IHRoZSBv
ZmZlbnNpdmUgcmVib3VuZCBnbGFzcyBhbmQgcGxheSBkZWZlbnNlIGFuZCBtYWtlIGl0IHRvdWdo
IGZvciBndXlzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0lmIHlvdSBndXlzIHNheSBJIGhhZCBh
IGxpdHRsZSBidXJzdCBvZiBlbmVyZ3ksIGl0IHdhcyBwcm9iYWJseSB0aGF0IHdlZWsgb2ZmLiBJ
JiM4MjE3O20gZ2xhZCBJIGdldCBhbm90aGVyIHdlZWsgb2ZmLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TGF0ZSBl
bmRvcnNlbWVudDwvcD48cD5Nb3N0IFZhbHVhYmxlIFBsYXllciB2b3RpbmcgaXMgb3ZlciwgYnV0
IFRob21wc29uIGdhdmUgTGVCcm9uIEphbWVzIGEgbGF0ZSBlbmRvcnNlbWVudCB3aGVuIGhlIHNh
dyBKYW1lcyBoZWFkaW5nIHRvIHRoZSBpbnRlcnZpZXcgcm9vbSBTdW5kYXkuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtMb25nIGxpdmUgdGhlIGtpbmcuIEhlJiM4MjE3O3MgdGhlIGJlc3QgcGxheWVyIGluIG91ciBs
ZWFndWUuIEhlJiM4MjE3O3MgbXkgTVZQLiBIZSBzaG91bGQgYmUgdGhlIE1WUCwgYnV0IEkgaGVh
cmQgeW91ciBndXlzJiM4MjE3OyB2b3RlcyBhcmUgaW4gYWxyZWFkeSwmIzgyMjE7IFRob21wc29u
IHNhaWQuICYjODIyMDtTbywgZGFtbi4gVGhhdCBzdWNrcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhdGNoIHBh
cnR5IGRvbmF0aW9uczwvcD48cD5BZG1pc3Npb24gcHJvY2VlZHMgZnJvbSBDYXZzJiM4MjE3OyB3
YXRjaCBwYXJ0aWVzIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgYXJlIGJlaW5nIGRvbmF0ZWQgdG8g
dGhlIEdyZWF0ZXIgQ2xldmVsYW5kIEhhYml0YXQgZm9yIEh1bWFuaXR5LjwvcD48cD5EdXJpbmcg
dGhlIDIwMTUgYW5kIDIwMTYgcGxheW9mZnMsIHRoZSBDYXZzIHJhaXNlZCBtb3JlIHRoYW4gJDEg
bWlsbGlvbiBmb3IgbG9jYWwgY2hhcml0aWVzIGFuZCBub24tcHJvZml0IG9yZ2FuaXphdGlvbnMu
IFRpY2tldHMsICQ1IGVhY2ggd2l0aCBhIGxpbWl0IG9mIHNpeCwgYXJlIGF2YWlsYWJsZSBhdCBD
YXZzLmNvbS48L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNv
bmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9s
bG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJp
ZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwv
YT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.