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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: ‘Bat out of hell’ Tristan Thompson re-energized by end of ironman streak

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 24, 2017 - 09:17 PM

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