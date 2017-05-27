Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue ready to settle long-standing bet with Warriors coach Mike Brown, but Brown won’t take the money

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBDYXZhbGllcnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBtaWdodCBoYXZlIHRo
cmVlIHdvcmRzIHRvIHNheSB0byBoaXMgY291bnRlcnBhcnQsIE1pa2UgQnJvd24gb2YgdGhlIEdv
bGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycywgd2hlbiB0aGV5IHNlZSBvbmUgYW5vdGhlciBiZWZvcmUgdGhl
IHN0YXJ0IG9mIHRoZSBOQkEgRmluYWxzIG9uIFRodXJzZGF5LjwvcD48cD5IZXJlJiM4MjE3O3Mg
dGhlIGNhc2guPC9wPjxwPiYjODIyMDtNaWtlLCBJIG93ZSBoaW0gJDEwMCBmcm9tIHdoZW4gSSB3
YXMgYSByb29raWUsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBTYXR1cmRheSBhZnRlcm5vb24gYXQgQ2xldmVs
YW5kIENsaW5pYyBDb3VydHMuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYWxsIEkgZXZlciBrbm93IGFi
b3V0IE1pa2UuIEkgdHJpZWQgdG8gcGF5IGhpbSBhbmQgaGUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgdGFrZSB0
aGUgbW9uZXkgc28gaGUgc2F5cyBJIGFsd2F5cyBvd2UgaGltLiBIZSYjODIxNztzIGFsd2F5cyBi
ZWVuIGEgZ3JlYXQgZ3V5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U28gd2hhdCBoYXBwZW5lZCBleGFjdGx5IGZv
ciBhbiBOQkEgYXNzaXN0YW50IGNvYWNoIHRvIGdldCBhIGhlYWRzLXVwIG9uIGEgeW91bmcgcGxh
eWVyPzwvcD48cD4mIzgyMjA7WWVhaCwgaGUgd2FzIHdpdGggdGhlIFNwdXJzIGFuZCBJIHdhcyB3
aXRoIHRoZSBMYWtlcnMgYW5kIHdlIGhhZCBhIGxpdHRsZSBzaG9vdGluZyBjb250ZXN0IGFuZCBJ
IGxvc3QsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHRha2UgdGhl
IG1vbmV5IHNvIGZyb20gbm93IG9uIDE5IHllYXJzIGluIGEgcm93IGhlIGFsd2F5cyBzYXlzLCAm
IzgyMTY7WW91IG93ZSBtZSAkMTAwLiYjODIxNzsgSGUgd29uJiM4MjE3O3QgdGFrZSB0aGUgbW9u
ZXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgYmV0IGludm9sdmVkIEx1ZSYjODIxNztzIGFiaWxpdHkgdG8g
c2hvb3QgYW5kIHRoZSBDYXZzIGNvYWNoIHdhcyBjbGVhciBCcm93biBkaWRuJiM4MjE3O3QgYmVh
dCBoaW0gaW4gYSBzaG9vdGluZyBjb250ZXN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgZGlkbiYjODIxNzt0
IGJlYXQgbWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBqdXN0IG1pc3NlZCBzb21lIHNob3Rz
LiBIZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgb3V0c2hvb3QgbWUsIG5vLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHRpbWlu
ZyBvZiB0aGUgc2hvb3RpbmcgY29udGVzdCBtaWdodCBiZSBhIGxpdHRsZSBmb2dneSBpbiBMdWUm
IzgyMTc7cyBtZW1vcnkuIEx1ZSB3YXMgYSByb29raWUgd2l0aCB0aGUgTGFrZXJzIGluIHRoZSAx
OTk4LTk5IHNlYXNvbiBhbmQgQnJvd24gd2FzIGJlZ2lubmluZyBoaXMgcHJvZmVzc2lvbmFsIGNh
cmVlciB3aXRoIHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdpemFyZHMuPC9wPjxwPkJyb3duIHNhaWQgaGUgaGFz
biYjODIxNzt0IGZvcmdvdHRlbiBhYm91dCB0aGUgd2FnZXIsIHRob3VnaC4gPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJJiM4MjE3O20gZ2xhZCBoZSBmaW5hbGx5IGFkbWl0dGVkIHRoYXQgaGUgb3dlcyBtZSBtb25l
eSBiZWNhdXNlIGZvciBtYW55IHllYXJzIGhlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGFkbWl0IHRoYXQgaGUg
b3dlZCBtZSBtb25leSwmIzgyMjE7IEJyb3duIHNhaWQgb2YgTHVlIGFmdGVyIHRoZSBXYXJyaW9y
cyBmaW5pc2hlZCBwcmFjdGljZSBvbiBTYXR1cmRheS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBkb2VzIG93
ZSBtZSAkMTAwLCBhbmQgc2luY2UgaGUgZ290IGhpcyBuZXcgZGVhbCBob3BlZnVsbHkgaGUgY2Fu
IGFmZm9yZCB0byBwYXkgbWUgbm93LiBJIGFza2VkIGhpbSBtYW55IHRpbWUgZm9yIGl0IGJ1dCBo
ZSYjODIxNztzIGRlbmllZCBpdC4gSGUmIzgyMTc7cyBkZW5pZWQgdGhhdCB0aGUgZ2FtZSBldmVy
IHRvb2sgcGxhY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ccm93biBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgZ2xhZCBMdWUg
aXMgZmluYWxseSBwcmVwYXJlZCB0byBwYXkgb2ZmIGhpcyBkZWJ0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0
aGluayB3aGF0IGl0IGhhcyB0byBkbyB3aXRoLCBpdCBoYXMgdG8gZG8gd2l0aCB0aGUgZmFjdCBo
ZSYjODIxNztzIGdvdCBhIG5pY2UsIGxvbmcsIGZhdCBjb250cmFjdCB3aXRoIHRoZSBDYXZzIGFu
ZCBoZSByZWFsaXplcyB0aGF0IGhlIGNhbiBmaW5hbGx5IGFmZm9yZCB0byBwYXkgbWUgdGhlIG1v
bmV5IHRoYXQgaGUgb3dlcyBtZSBmb3IgdGhlIHNob290aW5nIGdhbWUgYmFjayBpbiAyMDAwIG9y
IHdoZW5ldmVyIGl0IHdhcywmIzgyMjE7IEJyb3duIHNhaWQgd2l0aCBhIGdyaW4uPC9wPjxwPkJy
b3duIHNhaWQgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCByZW1lbWJlciBhbnkgb3RoZXIgZGV0YWlscyBhYm91
dCB0aGUgd2FnZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGV2ZW4gcmVtZW1iZXIsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCB3YXMgYmFjayB3aGVuIEkgd2FzIGluIHNoYXBlIGFu
ZCBhIGdvb2Qgc2hvb3Rlci4gSGUmIzgyMTc7ZCBraWxsIG1lIG5vdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZy
aWVuZGx5IHdhZ2VyIGFzaWRlLCBtdXR1YWwgcmVzcGVjdCByZW1haW5zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
W0kmIzgyMTc7dmVdIGFsd2F5cyBiZWVuIGNsb3NlIHRvIE1pa2UgYW5kIEkgbGlrZSBNaWtlIGEg
bG90LCByZXNwZWN0IGhpbSBhIGxvdCwgaGFkIGEgY2hhbmNlIHRvIHdvcmsgaGlzIHNvbiBbRWxp
amFoXSBvdXQgYSBsb3QgYXQgSW1wYWN0IGluIFtMYXNdIFZlZ2FzIG92ZXIgdGhlIHN1bW1lciwg
c28gTWlrZSBpcyBhIGdvb2QgZ3V5IGFuZCBJIGxpa2UgYW5kIHJlc3BlY3QgaGltIGEgbG90LCYj
ODIyMTsgTHVlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFuZCB0aGUgam9iIEJyb3duIGlzIGRvaW5nIHdpdGggdGhl
IFdhcnJpb3JzIGFzIHRoZWlyIGFjdGluZyBjb2FjaCB3aXRoIFN0ZXZlIEtlcnIgc2lkZWxpbmVk
IGZvciBoZWFsdGggcmVhc29ucz88L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBnb3R0ZW4g
dGhhdCBmYXIgeWV0LCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQsICYjODIyMDtidXQgSSBrbm93IGhlJiM4MjE3
O3MgZG9pbmcgYSBncmVhdCBqb2IuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FbmpveWluZyB0aGUgcmlkZTwvcD48
cD5UaGUgdHdvIG5ld2VzdCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBDYXZzIGNhbWUgdG8gQ2xldmVsYW5kIHdl
bGwgYWZ0ZXIgdGhlIHNlYXNvbiBiZWdhbiB3aXRoIG9uZSBnb2FsICYjODIxMjsgdG8gY29sbGVj
dCBhIHJpbmcuPC9wPjxwPlZldGVyYW5zIERlcm9uIFdpbGxpYW1zICgxMiB5ZWFycyksIHdobyBj
YW1lIGZyb20gdGhlIERhbGxhcyBNYXZlcmlja3MsIGFuZCBLeWxlIEtvciYjMTczO3ZlciAoMTQg
eWVhcnMpLCB3aG8gYXJyaXZlZCBpbiBhIHRyYWRlIGZyb20gdGhlIEF0bGFudGEgSGF3a3MsIGhh
dmUgbmV2ZXIgcGxheWVkIGluIHRoZSBOQkEgRmluYWxzLCBhbmQgTHVlIGlzIGhhcHB5IHRvIHNl
ZSB0aGVtIGZpbmFsbHkgcmVhY2ggdGhhdCBnb2FsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBn
b29kIHRvIHNlZSBncmVhdCBwbGF5ZXJzIGxpa2UgdGhhdCBhbmQgcGxheWVycyB3aG8gaGF2ZSBi
ZWVuIGFyb3VuZCB0aGUgbGVhZ3VlIGZvciBhIGxvbmcgdGltZSBnZXQgYSBjaGFuY2UgdG8gZ28g
dG8gdGhlIEZpbmFscyBhbmQgYWN0dWFsbHkgY29tZSB0byBvdXIgdGVhbSBhbmQgd2FudCB0byBi
ZSBhIHBhcnQgb2YgaXQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCB3ZSBtYWtlIGl0IGZv
ciB0aG9zZSBndXlzLiBTbyBJJiM4MjE3O20gZXhjaXRlZCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRv
IGJlIHRoZXJlLCBhbmQgeW91IGNhbiBzZWUgdGhvc2UgZ3V5cyBiZWluZyB2ZXRlcmFucyBhbmQg
dW5kZXJzdGFuZGluZyB0aGUgZ2FtZSwgd2hhdCB3ZSBuZWVkIGZyb20gdGhvc2UgZ3V5cyBhbmQg
aG9wZWZ1bGx5IGl0IHNob3dzIGluIHRoZSBGaW5hbHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UZWFtbWF0ZSBS
aWNoYXJkIEplZmZlcnNvbiBvZmZlcmVkIHNvbWUgYWR2aWNlLiBGYW1pbHkgYW5kIGZyaWVuZHMs
IGhlIHN1Z2dlc3RlZCwgc2hvdWxkIGJlIGtlcHQgYXQgYSBkaXN0YW5jZSBzbyB0aGUgcGxheWVy
cyBjYW4gZm9jdXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7dmUgd29ya2VkIDE0IHllYXJzIGFu
ZCBwZW9wbGUgaGF2ZSBzdXBwb3J0ZWQgeW91IHNvLCB5ZXMsIGNvbWUgdG8gdGhlIGdhbWUsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkIGFmdGVyIEdhbWUgNSBvZiB0aGUgRWFzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGZpbmFs
cy4gJiM4MjIwO0J1dCBhcyBmYXIgYXMgaGF2aW5nIDEwIHBlb3BsZSBpbiB5b3VyIGhvdXNlLCB0
aGlzIGlzIGEgb25lIHRpbWUgd2hlbiBJIHdvdWxkIHRlbGwgYW55IGh1bWFuIGJlaW5nIHRvIGJl
IGFzIHNlbGZpc2ggYXMgeW91IHBvc3NpYmx5IGNhbiBiZSAmIzgyMzA7JiM4MjIxOzwvcD48cD5H
ZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpnbXRob21h
c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZz
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9tYXNBQkoi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.