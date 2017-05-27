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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue ready to settle long-standing bet with Warriors coach Mike Brown, but Brown won’t take the money

By George Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 27, 2017 - 06:29 PM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue yells instructions to players in the second half in Game 1 of a first-round playoff series April 15 against the Indiana Pacers, in Cleveland. Lue owes acting Warriors coach Mike Brown $100, and Brown is ready to accept it when their teams face off in the NBA Finals beginning Thursday, June 1. Brown spent two stints coaching the Cavs but beat Lue in a shooting contest nearly two decades ago when Lue was an NBA newcomer. (AP Photo/Tony Dejak)


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