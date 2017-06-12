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Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue says physicality, limiting mistakes key to Game 5

By Karl Buscheck
Special to the Beacon Journal

Published: June 12, 2017 - 08:41 PM | Updated: June 13, 2017 - 02:13 AM
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Golden State Warriors guard Stephen Curry, center, holds his daughter Riley as they celebrate with forward Kevin Durant, left, after Game 5 of the NBA Finals against the Cleveland Cavaliers Monday in Oakland. The Warriors won 129-120 to win the NBA championship. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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