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Cavaliers notebook: Cavs show no signs of let-up with huge lead in Game 2

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: May 20, 2017 - 04:47 PM
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Teammates cheer after Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) sank a three-point basket during first half of Game 2 of the NBA basketball Eastern Conference finals against the Boston Celtics, Friday in Boston. (AP Photo/Elise Amendola)


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