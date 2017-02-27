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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Cavs sign Deron Williams to fill gaping hole at backup point guard

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports writer

Published: February 27, 2017 - 08:10 PM
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