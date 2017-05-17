By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
Cavaliers notebook: Celtics coach Brad Stevens says Cavs have a ‘perfect roster’ May 18,2017 01:24 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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