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Cavaliers notebook: Celtics coach Brad Stevens says Cavs have a ‘perfect roster’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 17, 2017 - 02:30 PM | Updated: May 18, 2017 - 10:56 AM
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