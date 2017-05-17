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Cavaliers notebook: Celtics coach Brad Stevens says Cavs have a ‘perfect roster’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 17, 2017 - 02:30 PM
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