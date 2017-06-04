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Cavaliers notebook: Coach Steve Kerr returns to Warriors bench, plans to finish Finals

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 4, 2017 - 07:37 PM | Updated: June 5, 2017 - 10:26 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) shakes hands with Golden State Warriors head coach Steve Kerr as Mike Brown (bottom right) watches before Game 2 of the NBA Finals between the Warriors and the Cavaliers Sunday in Oakland. (AP Photo/Ben Margot)

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