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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue calls Devin Booker’s 70-point night ‘unbelievable’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 25, 2017 - 07:37 PM

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