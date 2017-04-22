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Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue takes issue with notion he ‘asked permission’ to bench Kyrie Irving and Kevin Love during comeback

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 22, 2017 - 05:46 PM | Updated: April 22, 2017 - 06:58 PM

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