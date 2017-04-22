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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue takes issue with notion he ‘asked permission’ to bench Kyrie Irving and Kevin Love during comeback

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports writer

Published: April 22, 2017 - 05:46 PM
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Cleveland Cavaliers coach Tyronn Lue yells during the first half in Game 3 of the team's first-round NBA playoff series against the Indiana Pacers, Thursday in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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