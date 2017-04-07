Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBOQkEgZmFucyBpbiBNaWFtaSBoYXZlIGJlZW4gZm9yZXdhcm5lZC48L3A+
PHA+Q29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBzYWlkIEZyaWRheSBoZSBpbnRlbmRzIHRvIHBsYXkgTGVCcm9u
IEphbWVzIGFuZCBLeXJpZSBJcnZpbmcgdW50aWwgdGhlIENhdmFsaWVycyBjbGluY2ggdGhlIE5v
LiAxIHNlZWQgaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZS48L3A+PHA+QnV0IGdvaW5nIGludG8g
RnJpZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBpbmp1cnktZGVwbGV0ZWQgQXRs
YW50YSBIYXdrcyBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hLCB0aGUgQ2F2cyBoYWQgYSAxJiMxODk7
LWdhbWUgbGVhZCBvbiBCb3N0b24gQ2VsdGljcyBhbmQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IG1hZ2ljIG51
bWJlciB0byB3cmFwIHVwIHRoZSB0b3Agc2VlZCB3YXMgdHdvIGdhbWVzLiBUaGUgSGF3a3MgZGVh
bHQgdGhlIENlbHRpY3MgYSBjcml0aWNhbCBibG93IHdpdGggYSAxMjMtMTE2IHZpY3RvcnkgaW4g
QXRsYW50YSBvbiBUaHVyc2RheSBuaWdodC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgRnJpZGF5LCB0aGUgQ2F2cyBo
YXZlIHRocmVlIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWVzIHJlbWFpbmluZyAmIzgyMTI7IGF0IEF0bGFu
dGEgb24gU3VuZGF5LCBhdCBNaWFtaSBvbiBNb25kYXkgYW5kIGF0IGhvbWUgYWdhaW5zdCB0aGUg
VG9yb250byBSYXB0b3JzIG9uIFdlZG5lc2RheS4gVGhlIENlbHRpY3MgYWxzbyBoYXZlIHRocmVl
ICYjODIxMjsgU2F0dXJkYXkgYXQgQ2hhcmxvdHRlLCBNb25kYXkgYXQgaG9tZSBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBCcm9va2x5biBOZXRzIGFuZCBXZWRuZXNkYXkgYXQgaG9tZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBNaWx3YXVr
ZWUgQnVja3MuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIGRyZXcgY3JpdGljaXNtIHdoZW4gSmFtZXMgc2F0IG91
dCB0aGUgbGFzdCB0aW1lIHRoZXkgZmFjZWQgdGhlIEhlYXQgb24gTWFyY2ggNC4gSmFtZXMgcGxh
eWVkIGZvdXIgc2Vhc29ucyBpbiBNaWFtaSBhbmQgd29uIHR3byBOQkEgY2hhbXBpb25zaGlwcyB0
aGVyZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHdlIGNhbiB0YWtlIGNhcmUgb2YgYnVzaW5lc3MgbGlrZSB3
ZSYjODIxNztyZSBzdXBwb3NlZCB0bywgSSB0aGluayB0aGF0IHdlJiM4MjE3O2QgbGlrZSBMZUJy
b24gYW5kIEt5cmllIHRvIGdldCBzb21lIHJlc3QsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kg
dGhpbmsgSi5SLiBbU21pdGhdIGFuZCBbS3lsZV0gS29ydmVyIGFuZCBLZXZpbiBbTG92ZV0gc2hv
dWxkIHBsYXkgYSBsaXR0bGUgYml0IGJlY2F1c2UgdGhleSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIG91dCBmb3Ig
c28gbG9uZy4gSnVzdCB0cnkgdG8ga2VlcCBKLlIuJiM4MjE3O3Mgcmh5dGhtIGFuZCBlc3RhYmxp
c2ggS2V2aW4mIzgyMTc7cyByaHl0aG0gYW5kIHRoZSBzYW1lIHRoaW5nIHdpdGggS3lsZS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZSBtb3N0IGltcG9ydGFudCBndXlzIHJpZ2h0IG5vdyBhcmUgS3lyaWUgYW5k
IExlQnJvbiwganVzdCB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IHRob3NlIGd1eXMgc29tZSByZXN0IGlmIHdlIGNh
bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdvaW5nIGludG8gRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgYWN0aW9uLCBKYW1lcyBy
YW5rZWQgc2Vjb25kIGluIHRoZSBsZWFndWUgaW4gbWludXRlcyB3aXRoIGEgMzcuNiBhdmVyYWdl
IGFuZCBJcnZpbmcgd2FzIDE1dGggYXQgMzUuMC48L3A+PHA+RnJ5ZSB0YWtlcyBvdmVyPC9wPjxw
Pkx1ZSBzdGFydGVkIENoYW5uaW5nIEZyeWUgYXQgY2VudGVyIGZvciB0aGUgc2Vjb25kIGNvbnNl
Y3V0aXZlIGdhbWUgaW4gcGxhY2Ugb2YgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiwgb3V0IHdpdGggYSBzcHJh
aW5lZCByaWdodCB0aHVtYi48L3A+PHA+SW4gdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGNydWNpYWwgdmljdG9y
eSBXZWRuZXNkYXkgaW4gQm9zdG9uLCBGcnllIHRvdGFsZWQgZWlnaHQgcmVib3VuZHMgYW5kIHNj
b3JlZCAxMCBwb2ludHMsIGRyYXdpbmcgcHJhaXNlIGZyb20gSmFtZXMgYW5kIExvdmUuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtDaGFubmluZyBjb21pbmcgaW4gYW5kIGdpdmluZyB1cyBlaWdodCByZWJvdW5kcyB3
YXMgaHVnZSwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxseSBmZWx0IGxp
a2UgQ2hhbm5pbmcgZGlkIGEgZ3JlYXQgam9iIHRvbmlnaHQsJiM4MjIxOyBMb3ZlIHNhaWQgV2Vk
bmVzZGF5LjwvcD48cD5Bc2tlZCB3aGF0IEZyeWUgZGlkIGluIEJvc3RvbiB0byBlYXJuIGFub3Ro
ZXIgc3RhcnQsIEx1ZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7SnVzdCB0byByZWJvdW5kIHRoZSBiYXNrZXRiYWxs
LiBJIGhhZCBhIGxpdHRsZSBqb2tlIGFmdGVyIHdlIGhhZCBvdXIgbWVldGluZyBiZWZvcmUgbGFz
dCBnYW1lLCAmIzgyMTY7SWYgaGUgY2FuIGdldCBlaWdodCByZWJvdW5kcy4mIzgyMTc7IEhlIHNh
aWQsICYjODIxNjtJIG9ubHkgcGxheWVkIFsxN10gbWludXRlcy4mIzgyMTc7IEhlIHRvb2sgaXQg
cGVyc29uYWxseSBhbmQgaGUgZ290IHNvbWUgcmVib3VuZHMgZm9yIHVzLiBIZSBoYWQgYSB0aXAt
ZHVuayBhbmQgYWxsIHRoYXQgbGl0dGxlIHN0dWZmLiBIZSB3YXMgcHJldHR5IGV4Y2l0ZWQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5MdWUgc2FpZCBGcnllLCBhIGRhbmdlcm91cyBzaG9vdGVyLCBicmluZ3MgYSBk
aWZmZXJlbnQgZGVmZW5zaXZlIGNoYWxsZW5nZSBmb3IgZm9lcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dpdGgg
aGltIGJlaW5nIG9uIHRoZSBmbG9vciwgaXQmIzgyMTc7cyBhIGRpZmZlcmVudCBkeW5hbWljIHRo
YW4gd2l0aCBUcmlzdGFuIGJlY2F1c2Ugb2YgZGVmZW5zaXZlbHkgYW5kIHRoZSByZWJvdW5kaW5n
LiBCdXQsIG9mZmVuc2l2ZWx5LCB5b3UgZ2l2ZSBMZUJyb24gYW5kIEt5cmllIGFuZCBLZXZpbiBh
IGxvdCBtb3JlIHNwYWNpbmcgd2hlcmUgZ3V5cyBhcmUgYWZyYWlkIHRvIGxlYXZlIENoYW5uaW5n
LCYjODIyMTsgTHVlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IExlQnJvbiBsaXZlZCBp
biB0aGUgcGFpbnQgbGFzdCBnYW1lIGFnYWluc3QgQm9zdG9uIGJlY2F1c2UgdGhleSB3ZXJlIGFm
cmFpZCB0byBsZWF2ZSBDaGFubmluZyYjODIxNztzIGJvZHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MdWUgc2Fp
ZCBoZSBpcyBub3QgaW4gZmF2b3Igb2Ygc2l0dGluZyBUaG9tcHNvbiBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2Yg
dGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIGlmIGhlJiM4MjE3O3MgY2xlYXJlZCB0byBwbGF5LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7RGVwZW5kcyBvbiBob3cgaGUgZmVlbHMsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZCBvZiBUaG9tcHNv
bi4gJiM4MjIwO0lmIGhlIGZlZWxzIGdvb2QsIEkgdGhpbmsgaGUgc2hvdWxkIGdldCBhIGdhbWUg
b3IgdHdvIGp1c3QgdG8gZ2V0IHNvbWUga2luZCBvZiBmZWVsLiBNaXNzaW5nIHRoZSBsYXN0IGZp
dmUgZ2FtZXMgd291bGQgYmUgdG91Z2ggdHJ5aW5nIHRvIGdldCBoaW0gYmFjayBvdXQgdGhlcmUs
IGJ1dCB3ZSYjODIxNztsbCBzZWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IYWNrLWEtTGVCcm9uPzwvcD48cD5K
YW1lcyBpcyB3ZWxsIGF3YXJlIHRoYXQgaGlzIC42NzQgZnJlZS10aHJvdyBwZXJjZW50YWdlIGlz
IHRoZSBsb3dlc3Qgb2YgaGlzIGNhcmVlciBhbmQgaGFzIHZvd2VkIHRvIGZpeCBpdCBpbiB0aGUg
cGxheW9mZnMuIEhlIGhpdCA3LW9mLTcgZnJvbSB0aGUgbGluZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBDZWx0aWNz
LCB3aGVuIGhlIGNhbWUgb3V0IHdpdGggYSBwb3N0c2Vhc29uIG1pbmRzZXQuPC9wPjxwPkJ1dCBI
YXdrcyBjb2FjaCBNaWtlIEJ1ZGVuJiMxNzM7aG9semVyIHNhaWQgSmFtZXMmIzgyMTc7IGxhY2sg
b2Ygc3VjY2VzcyBmcm9tIHRoZSBsaW5lIGhhcyBub3QgcHJvbXB0ZWQgaGltIHRvIGNvbnNpZGVy
IGZvdWxpbmcgaGltIGludGVudGlvbmFsbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSB0cmll
ZCB0byB0aGluayBvZiBldmVyeXRoaW5nIHRvIHNsb3cgZG93biBMZUJyb24gSmFtZXMuIFRoYXQg
bWF5IGJlIG9uZSBvZiB0aGUgb25seSBvbmVzIHRoYXQgd2UgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBzZXJpb3Vz
bHkgY29uc2lkZXJlZCwmIzgyMjE7IEJ1ZGVuaG9semVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIx
Nzt0IHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3MgbG93IGVub3VnaCB3aGVyZSB5b3Ugd291bGQgc3RhcnQgZG9p
bmcgaXQgb24gYSByZWd1bGFyIGJhc2lzIG9yIGNvbnNpc3RlbnRseS4gTWF5YmUgdGhlcmUmIzgy
MTc7cyBjZXJ0YWluIHNpdHVhdGlvbnMgd2hlcmUgeW91JiM4MjE3O3JlIG1vcmUgY29uc2Npb3Vz
IG9mIGl0IGFuZCBtb3JlIGF3YXJlLiBHZW5lcmFsbHkgc3BlYWtpbmcsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBu
b3Qgc29tZXRoaW5nIHdlJiM4MjE3O3JlIHRhbGtpbmcgYWJvdXQgb3IgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.