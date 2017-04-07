All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue to play LeBron James, Kyrie Irving until Cavs wrap up top seed in East

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 7, 2017 - 08:19 PM

MORE IN SPORTS

High school notebook: OHSAA punishes Dayton Public Schools for football incident - 10:39 PM

The Ohio High School Athletic Association announced sanctions against Dayton Public Schools stemming from an incident in Week 10 of the 2016 football season in a game between Dunbar and Belmont.

MLB notebook: Flu bug clobbers Red Sox lineup; Orioles catcher cleared in sticky ball incident - 11:05 PM
ducks08cut_03
RubberDucks report: Pitcher D.J. Brown comfortable as starter or reliever - 10:39 PM
nascar08cut_02
NASCAR: With Texas changes, 6-time winner Jimmie Johnson not even a favorite - 10:39 PM
On the record: University of Akron women’s tennis team wins 20th consecutive match - 10:37 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next