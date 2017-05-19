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Cavaliers notebook: Coach Tyronn Lue ‘very surprised’ Kyrie Irving left off All-NBA teams

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 19, 2017 - 07:56 PM | Updated: May 19, 2017 - 08:51 PM

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