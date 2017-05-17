Cavaliers notebook: Conference finals a showdown of league’s best 3-point shooters

PHA+Qk9TVE9OOiBJdCBjb3VsZCBiZSBhbGwgYWJvdXQgdGhlIDMuPC9wPjxwPlRoZSBFYXN0ZXJu
IENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIHRoYXQgb3BlbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQgaW4gVEQgR2FyZGVu
IG1hdGNoZWQgdGhlIGxlYWd1ZSYjODIxNztzIHRvcCB0d28gdGVhbXMgaW4gMy1wb2ludGVycyBt
YWRlIGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uLjwvcD48cD5UaGUgQ2F2YWxpZXJzIGVudGVyZWQgdGhlIGRh
eSByYW5rZWQgTm8uIDEgYXQgMTQuNCwgdGhlIENlbHRpY3Mgd2VyZSBzZWNvbmQgYXQgMTMuMSwg
Zm9sbG93ZWQgYnkgdGhlIFJvY2tldHMgKDEyLjgpIGFuZCBXYXJyaW9ycyAoMTIuMCkuPC9wPjxw
PlRoZSBDYXZzIGFsc28gc3Rvb2QgTm8uIDEgaW4gMy1wb2ludCBwZXJjZW50YWdlICguNDM0KSwg
d2hpbGUgdGhlIENlbHRpY3Mgd2VyZSBzaXh0aCAoLjM3NCkuIEluIGEgc3dlZXAgb2YgdGhlIFRv
cm9udG8gUmFwdG9ycyBpbiB0aGUgc2VtaWZpbmFscywgdGhlIENhdnMgbWFkZSBhdCBsZWFzdCAx
MyAzcyBpbiBldmVyeSBnYW1lLjwvcD48cD5MZUJyb24gSmFtZXMgd2FzIHdhdGNoaW5nIE1vbmRh
eSBuaWdodCB3aGVuIHRoZSBDZWx0aWNzIG91c3RlZCB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBXaXphcmRzIGlu
IEdhbWUgNyBvZiB0aGUgY29uZmVyZW5jZSBzZW1pZmluYWxzIGFuZCB0aG91Z2h0IHRoZSBXaXph
cmRzIGNvdmVyZWQgdGhlIDMtcG9pbnQgbGluZSBwcmV0dHkgd2VsbC4gQnV0IHRoZSBDZWx0aWNz
IHN0aWxsIGdvdCB1cCAyNiBhdHRlbXB0cyBhbmQgbWFkZSAxMSAoLjQyMykuPC9wPjxwPlRoYXQg
d2FzIGFsc28gdGhlIGRpZmZlcmVuY2Ugd2hlbiB0aGUgQ2F2cyByb2xsZWQgb3ZlciB0aGUgQ2Vs
dGljcyAxMTQtOTEgQXByaWwgNSBpbiBURCBHYXJkZW4uIFRoZSBDYXZzIGhlbGQgdGhlIENlbHRp
Y3MgdG8gNy1vZi0zMyAoLjIxMikgc2hvb3RpbmcgZnJvbSBiZXlvbmQgdGhlIGFyYyBhbmQgcG9p
bnQgZ3VhcmQgSXNhaWFoIFRob21hcyB3ZW50IDEtZm9yLTggaW4gYSAyNi1wb2ludCBwZXJmb3Jt
YW5jZS48L3A+PHA+SW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLCBUaG9tYXMgaXMgYXZlcmFnaW5nIDcuNiAzLXBv
aW50IGF0dGVtcHRzIHBlciBnYW1lLiBCdXQgaW4gMTYgY2FyZWVyIGdhbWVzIGFnYWluc3QgdGhl
IENhdnMsIFRob21hcyBoYXMgYXZlcmFnZWQgMTkuMyBwb2ludHMgKGRvd24gZnJvbSBoaXMgMjUu
NCBpbiB0aGlzIHBvc3RzZWFzb24pIGFuZCBzaG90IC4yNzMgb24gM3MgKGRvd24gZnJvbSAuMzQz
IGluIHRoZSBDZWx0aWNzJiM4MjE3OyAxMyBwbGF5b2ZmIGdhbWVzKS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dl
IGhhdmUgdG8gdW5kZXJzdGFuZCB0aGF0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBvbmUgb2YgdGhlaXIgbWFpbiBm
b2N1c2VzIGFuZCB3ZSBoYXZlIHRvIGNvdmVyIHRoZSAzLXBvaW50IGxpbmUsJiM4MjIxOyBKYW1l
cyBzYWlkIFdlZG5lc2RheSBhdCBzaG9vdGFyb3VuZCBhdCBURCBHYXJkZW4uICYjODIyMDtJVCBp
cyBnZXR0aW5nIHVwIG5pbmUsIDEwIGEgZ2FtZS4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBoaW0sIEF2
ZXJ5IFtCcmFkbGV5XSBKYWUgQ3Jvd2RlciwgW0tlbGx5XSBPbHlueWssIHRoZSByZXN0IG9mIHRo
b3NlIGd1eXMsIFtBbF0gSG9yZm9yZCBpcyBzaG9vdGluZyBhdCBhIGhpZ2ggY2xpcCBub3cuIFNv
IHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBwcm90ZWN0IHRoZSAzLXBvaW50IGxpbmUuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5DYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgYWdyZWVkIHRoYXQgM3Mgd291bGQgYmUga2V5IGluIHRo
ZSBzZXJpZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGFsbCBhYm91dCBtYWtpbmcgc2hvdHMu
IElmIHdlJiM4MjE3O3JlIG1ha2luZyBzaG90cywgd2UmIzgyMTc7cmUgYSB0b3VnaCB0ZWFtIHRv
IGJlYXQuIElmIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbWFraW5nIHNob3RzLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGEgdG91
Z2ggdGVhbSB0byBiZWF0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+RHJhZnQgcGljayBsdWNrPC9w
PjxwPlRoZSBDZWx0aWNzIGJlYXQgb3V0IHRoZSBMQSBMYWtlcnMgYW5kIHdvbiB0aGUgTm8uIDEg
cGljayBpbiB0aGUgZHJhZnQgbG90dGVyeSBUdWVzZGF5IG5pZ2h0LCBhZGRpbmcgdG8gdGhlIGV1
cGhvcmlhIGluIEJvc3RvbiBhZnRlciB0aGUgQ2VsdGljcyBvdXRsYXN0ZWQgdGhlIFdpemFyZHMu
PC9wPjxwPlRoZXJlIGlzIGEgc2Vuc2UgdGhhdCB0aGUgQ2VsdGljcyBhcmUgcmlzaW5nIGluIHRo
ZSByYW5rcyBhcyBjb250ZW5kZXJzIHRvIHRoZSBKYW1lcy1sZWQgQ2F2cywgYW5kIEphbWVzJiM4
MjE3OyByZWFjdGlvbiB0byB0aGUgbG90dGVyeSBnYXZlIGEgaGludCBvZiB0aGF0LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQgd2FzIGp1c3QgbGlrZSwgJiM4MjE2O1dvdywganVzdCBsaWtlLCBPSywmIzgyMTc7
JiM4MjAxOyYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RvIGJlIGFibGUgdG8gYmUgYSB2ZXJ5
LCB2ZXJ5IGdvb2QgdGVhbSBhbmQgZ2V0IHRoZSBOby4gMSBwaWNrICYjODIxMjsgdGhleSBnb3Qg
dGhlIGJldHRlciBzaWRlIG9mIHRoYXQgc2l0dWF0aW9uIHdpdGggQnJvb2tseW4sIEkmIzgyMTc7
bGwgdGVsbCB5b3UgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB0b3AgcGljayB3YXMgYSByZXN1bHQg
b2YgYSBDZWx0aWNzJiM4MjE3OyB0cmFkZSB3aXRoIHRoZSBCcm9va2x5biBOZXRzIGluIDIwMTMu
IEJvc3RvbiBnYXZlIHVwIFBhdWwgUGllcmNlIGFuZCBLZXZpbiBHYXJuZXR0IGZvciB0aHJlZSBm
aXJzdC1yb3VuZGVycywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSByaWdodCB0byBzd2FwIGZpcnN0LXJvdW5kIHBp
Y2tzIGluIDIwMTcgd2l0aCB0aGUgTmV0cywgd2hvIGZpbmlzaGVkIGxhc3QgaW4gdGhlIGxlYWd1
ZSB3aXRoIGEgMjAtNjIgcmVjb3JkLjwvcD48cD5KYW1lcyBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhl
IGxvdHRlcnkgbHVjayB3aWxsIGhhdmUgZmFucyBhbnkgbW9yZSBwdW1wZWQgaW4gVEQgR2FyZGVu
IFdlZG5lc2RheSBuaWdodC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgQm9zdG9u
IGZhbnMgbmVlZCBhbnkgbW9yZSBwdW1waW5nIHVwLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIw
O1RoZXkmIzgyMTc7cmUgYm9ybiB3aXRoIHB1bXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQ2F2YWxpZXJz
IGhhdmUgbm8gcGlja3MgaW4gdGhlIEp1bmUgMjIgZHJhZnQsIGFsdGhvdWdoIHRocmVlIGhhdmUg
dGhlaXIgbmFtZSBhdHRhY2hlZC48L3A+PHA+Tm8uIDI2IGJlbG9uZ3MgdG8gUG9ydGxhbmQgKHZp
YSB0aGUgQ2F2cyksIE5vLiAzOCB0byB0aGUgQnVsbHMgKGZyb20gdGhlIEtpbmdzIHZpYSB0aGUg
Q2F2cykgYW5kIE5vLiA1MyB0byB0aGUgQ2VsdGljcyAoZnJvbSB0aGUgQ2F2cykuIFRoZSBDZWx0
aWNzIGFjcXVpcmVkIHRoZSBzZWNvbmQtcm91bmQgc2VsZWN0aW9uIGluIGEgIHRyYWRlIHRvIGNs
ZWFyIGNhcCBzcGFjZSB0byBzaWduIEphbWVzIGluIDIwMTQuPC9wPjxwPlJlc3BlY3QgZm9yIEhv
cmZvcmQ8L3A+PHA+SG9yZm9yZCwgYSBmb3J3YXJkL2NlbnRlciBmb3IgdGhlIENlbHRpY3MsIGlz
IHNob290aW5nIC41ODMgZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdlIGluIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uLCBhIHJl
bGF0aXZlbHkgbmV3IHBhcnQgb2YgaGlzIGdhbWUuPC9wPjxwPkluIGhpcyBmaXJzdCBzZXZlbiB0
cmlwcyB0byB0aGUgcGxheW9mZnMgd2l0aCB0aGUgQXRsYW50YSBIYXdrcywgSG9yZm9yZCBzaG90
IGEgY29tYmluZWQgMy1mb3ItMTMgZnJvbSBiZXlvbmQgdGhlIGFyYy4gTGFzdCBzZWFzb24gd2l0
aCB0aGUgSGF3a3MgaGUgd2VudCAxMS1mb3ItMjggKC4zOTMpLiBUaGlzIHNlYXNvbiBIb3Jmb3Jk
IGhhcyBjb25uZWN0ZWQgb24gMjEtb2YtMzYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGFsd2F5
cyBiZWVuIGEgZ3JlYXQgbWlkLXJhbmdlIHNob290ZXIsIGV2ZW4gd2hlbiBJIHBsYXllZCB3aXRo
IGhpbSBiYWNrIGluIHRoZSBkYXkuIEhlIGNhbiBhbHdheXMgcGljay1hbmQtcG9wIGFuZCBzaG9v
dCB0aGF0IDE3LWZvb3QgbWlkcmFuZ2Ugc2hvdCwmIzgyMjE7IEx1ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0
IG92ZXIgdGhlIGxhc3QgY291cGxlIHllYXJzLCBoZSYjODIxNztzIHJlYWxseSBleHRlbmRlZCBo
aXMgcmFuZ2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUZWFtcyBhcmUgbm90IGdldHRpbmcgb3V0IHRoZXJlLCB0
aGV5JiM4MjE3O3JlIG5vdCByZXNwZWN0aW5nIGhpbSB3aGVuIGhlJiM4MjE3O3Mgc2hvb3Rpbmcg
NTcgcGVyY2VudCBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMgZnJvbSAzLiBIZSYjODIxNztzIGp1c3QgcHV0IHRo
ZSB3b3JrIGluIHRvIGV4cGFuZCBoaXMgZ2FtZSwgaGUmIzgyMTc7cyBkb25lIGEgZ3JlYXQgam9i
IG9mIGRvaW5nIHRoYXQuIE5vdyB5b3UgaGF2ZSB0byByZXNwZWN0IGhpbSBtaWRyYW5nZSwgb24g
dGhlIHBvc3QgYW5kIDMtcG9pbnQgc2hvdC4gV2UgaGF2ZSB0byBkbyBhIGdvb2Qgam9iIHRvIG1h
a2Ugc3VyZSB3ZSBnZXQgYmFjayB0byBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcyBrbm93cyBob3cg
aW1wb3J0YW50IEhvcmZvcmQgaXMgaW4gZmFjaWxpdGF0aW5nIHRoZSBDZWx0aWNzIG9mZmVuc2Uu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uIGluIG91ciBn
YW1lLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZCBpbiByZWZlcmVuY2UgdG8gdGhlIDYtZm9vdC0xMCBIb3Jm
b3JkLiAmIzgyMjA7RHJheW1vbmQgW0dyZWVuXSwgYXQgb25lIHBvaW50IEpvYWtpbSBOb2FoIHdh
cyB0aGF0IGd1eSB3aG8gY291bGQgZmFjaWxpdGF0ZSB0aGUgb2ZmZW5zZSBmcm9tIGJ1c3Rpbmcg
b3V0IG9uIHRoZSBicmVhay4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7dmUgZ290IGd1eXMgbGlr
ZSB0aGF0IHRoYXQgbWFrZXMgdGhlaXIgdGVhbSBldmVuIG1vcmUgZHluYW1pYywgd2hlbiB5b3Um
IzgyMTc7dmUgZ290IGEgZ3V5IHRoYXQgY2FuIGdyYWIgYSByZWJvdW5kIGFuZCBidXN0IG91dCBv
biB0aGUgYnJlYWsgYW5kIGhhbmRsZSB0aGUgYmFsbCBhbmQgYWxzbyBwYXNzIGFuZCBhbHNvIHNj
b3JlLiBJdCBkZWZpbml0ZWx5IGhlbHBzIHRoZWlyIHRlYW0gb3V0IGEgbG90LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRl
bm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxh
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBU
d2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.