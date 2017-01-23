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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Despite recent struggles, LeBron says Cavs not in a slump, will ‘iron things out’

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 09:38 PM

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