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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Even with glow of 2016 title, Kyrie Irving remembers 2015 Finals injury

By Marla Ridenour and George M. Thomas
Beacon Journal sports writers

Published: May 29, 2017 - 06:39 PM | Updated: May 30, 2017 - 11:09 AM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) puts up a shot against the Boston Celtics during the second half of Game 4 of the NBA basketball Eastern Conference finals, Tuesday, May 23, 2017, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)

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