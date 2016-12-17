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Cavaliers notebook: Former Cavs center Timofey Mozgov finally receives championship ring

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 17, 2016 - 09:29 PM
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Los Angeles Lakers' Timofey Mozgov (20) loses control of the ball under pressure from Cleveland Cavaliers' Kevin Love (0) in the first half Saturday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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