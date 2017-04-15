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Cavaliers notebook: Free-throw woes keep Cavs from pulling away in Game 1

By George M. Thomas and Marla Ridenour
Beacon Journal sports writers

Published: April 15, 2017 - 07:53 PM | Updated: April 15, 2017 - 11:48 PM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue questions a foul call on Kyrie Irving with a game official during the third quarter against the Indiana Pacers in Game 1 of an Eastern Conference playoff game on Saturday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavs won the game 109-108. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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