Cavaliers notebook: Guard J.R. Smith out three months after thumb surgery; urgency to make moves unchanged

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgcmV2ZWxhdGlvbiB0aGF0IEouUi4gU21pdGggbWlnaHQgbm90IGJl
IGJhY2sgdW50aWwgY2xvc2UgdG8gdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSBwbGF5b2ZmcyBkb2VzIG5vdCBh
ZGQgYW55IHVyZ2VuY3kgdG8gdGhlIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgcGxhbnMsIGl0IGp1c3QgbWln
aHQgYWx0ZXIgd2hhdCB0aGV5IHRhcmdldCBpbiB0cmFkZXMgYmV0d2VlbiBub3cgYW5kIEZlYnJ1
YXJ5JiM4MjE3O3MgdHJhZGUgZGVhZGxpbmUuIDwvcD48cD5TbWl0aCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBt
aXNzIGF0IGxlYXN0IHRocmVlIG1vbnRocyBmb2xsb3dpbmcgc3VyZ2VyeSBGcmlkYXkgdG8gcmVw
YWlyIGEgJiM4MjIwO2NvbXBsZXggZnJhY3R1cmUmIzgyMjE7IGluIGhpcyByaWdodCB0aHVtYi4g
VGhlIENhdnMgZXN0aW1hdGVkIGhpcyByZXR1cm4gYXQgMTItMTQgd2Vla3MsIHdoaWNoIHdvdWxk
IHB1dCBoaW0gYmFjayBvbiB0aGUgY291cnQgYXJvdW5kIHRoZSBzdGFydCBvZiBBcHJpbC4gSGFu
ZCBzcGVjaWFsaXN0IERyLiBUaG9tYXMgR3JhaGFtIHBlcmZvcm1lZCB0aGUgc3VyZ2VyeSBhdCB0
aGUgQ3J5c3RhbCBDbGluaWMgT3J0aG9wYWVkaWMgQ2VudGVyIGluIE1vbnRyb3NlLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO05leHQgbWFuIHVwIGdvdHRhIGJlIHJlYWR5IHRvIHBsYXksJiM4MjIxOyBDYXZzIGNv
YWNoIFR5cm9ubiBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIG1pc3MgSi5S
LiwgYnV0IEkmIzgyMTc7bSBjb25maWRlbnQgW0dlbmVyYWwgTWFuYWdlciBEYXZpZCBHcmlmZmlu
XSB3aWxsIGdldCBzb21ldGhpbmcgZG9uZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRlQW5kcmUgTGlnZ2lucyB3
aWxsIHJlbWFpbiBTbWl0aCYjODIxNztzIHJlcGxhY2VtZW50IGluIHRoZSBzdGFydGluZyBsaW5l
dXAgZm9yIHRoZSBmb3Jlc2VlYWJsZSBmdXR1cmUuIExpZ2dpbnMgbWFkZSA3LW9mLTExIDMtcG9p
bnRlcnMgKDY0IHBlcmNlbnQpIGVudGVyaW5nIEZyaWRheSYjODIxNztzIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0
aGUgQnJvb2tseW4gTmV0cy4gPC9wPjxwPkxpZ2dpbnMgaXMgbGltaXRlZCBvZmZlbnNpdmVseSwg
YnV0IEx1ZSBpc24mIzgyMTc7dCBzdXJwcmlzZWQgYnkgaGlzIHN1Y2Nlc3MgZnJvbSBsb25nIHJh
bmdlLiBSYXRoZXIsIGhlJiM4MjE3O3Mgc3VycHJpc2VkIExpZ2dpbnMgZG9lc24mIzgyMTc7dCBz
aG9vdCBpdCBtb3JlIG9mdGVuIGJlY2F1c2UgaGUgc2hvdCAzOCBwZXJjZW50IG9uIDMtcG9pbnRl
cnMgaW4gdGhyZWUgc2Vhc29ucyBpbiB0aGUgRGV2ZWxvcG1lbnQgTGVhZ3VlLiBIZSBzaG90IDQz
IHBlcmNlbnQgZnJvbSBkZWVwIGZvciBTaW91eCBGYWxscyBsYXN0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0luIHByYWN0aWNlIGhlJiM4MjE3O3MgbWFraW5nIGhpcyBzaG90cywmIzgyMjE7IEx1ZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SnVzdCBnb3QgdG8gYmUgY29uZmlkZW50IGFuZCB0YWtlIHRoZW0uIEhlJiM4
MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gZ2V0IHRob3NlIHNob3RzIGFuZCB3ZSB3YW50IGhpbSB0YWtpbmcgdGhv
c2Ugc2hvdHMgYmVjYXVzZSB0aGF0JiM4MjE3O3MgcGFydCBvZiBvdXIgb2ZmZW5zZS4gV2hlbiBp
dCYjODIxNztzIHN3aW5nLXN3aW5nLXN3aW5nLCB5b3UgZ2V0IHRoZSBzaG90LCB5b3UmIzgyMTc7
dmUgZ290IHRvIHRha2UgaXQuIEl0JiM4MjE3O3Mgc3VycHJpc2VkIG1lIHRoYXQgaGUmIzgyMTc7
cyB0dXJuaW5nIGl0IGRvd24gYmVjYXVzZSBJIGtub3cgaGUgY2FuIG1ha2UgaXQuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5JdCYjODIxNztzIGNsZWFyIGF0IHRoaXMgcG9pbnQgR3JpZmZpbiBoYXMgc29tZSB3b3Jr
IHRvIGRvLiBUaGUgQ2F2cyB3aWxsIGxpa2VseSB0YXJnZXQgYm90aCBhIGJhY2t1cCBwb2ludCBn
dWFyZCBhbmQgYSB3aW5nIHdobyBjYW4gc2hvb3QgYmV0d2VlbiBub3cgYW5kIHRoZSB0cmFkZSBk
ZWFkbGluZS4gVGhlcmUgaXMgYWxzbyB0aGUgbWF0dGVyIG9mIGZpbmRpbmcgYW5vdGhlciBiaWcg
bWFuIG5vdyB0aGF0IENocmlzICYjODIyMDtCaXJkbWFuJiM4MjIxOyBBbmRlcnNlbiBoYXMgYmVl
biBsb3N0IGZvciB0aGUgc2Vhc29uLiA8L3A+PHA+U21pdGgmIzgyMTc7cyBmcmFjdHVyZSBvY2N1
cnJlZCB3aGVuIGhlIHN3aXBlZCBhdCB0aGUgYmFsbCwgYnV0IGl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBqdXN0
IHRoZSBiYWxsLiBUaGUgdGVhbSByZXZpZXdlZCByZXBsYXlzIGFuZCBiZWxpZXZlIHRoZSByZWFs
IGRhbWFnZSB3YXMgcHJvYmFibHkgZG9uZSB3aGVuIFNtaXRoIGNhdWdodCBHaWFubmlzIEFudGV0
b2tvdW5tcG8mIzgyMTc7cyBrbmVlIG9uIGhpcyBmb2xsb3cgdGhyb3VnaC4gQW50ZXRva291bm1w
byB3YXMgYnJpbmdpbmcgaGlzIGtuZWUgdXAgYXMgU21pdGggcmVhY2hlZCBmb3IgdGhlIGJhbGwu
IDwvcD48cD5JZiBpdCB3YXMgaGlzIG5vbi1zaG9vdGluZyBoYW5kLCBTbWl0aCBwcm9iYWJseSBj
b3VsZCBoYXZlIHJldHVybmVkIHRvIGFjdGlvbiBzb29uZXIgd2l0aCBqdXN0IGEgc21hbGwgY2Fz
dC4gU2luY2UgaXQmIzgyMTc7cyBoaXMgc2hvb3RpbmcgaGFuZCwgaG93ZXZlciwgaXQgd2lsbCB0
YWtlIGxvbmdlciB0byBoZWFsLiBUaGUgdGVhbSByZW1haW5zIGhvcGVmdWwgaGUgY2FuIG1ha2Ug
aXQgYmFjayBvbiB0aGUgcHJhY3RpY2UgZmxvb3IgdG8gYXQgbGVhc3Qgc3RhcnQgZ2V0dGluZyBz
aG90cyB1cCB3ZWxsIGJlZm9yZSB0aGUgMTItdG8tMTQtd2VlayB0aW1lbGluZSwgYW5kIGhlIHNo
b3VsZCBoYXZlIGVub3VnaCB0aW1lIGR1cmluZyBnYW1lIHBsYXkgdG8gZmluZCBoaXMgcmh5dGht
IGJlZm9yZSB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiBiZWdpbnMuIEV2ZW4gYXQgMTQgd2Vla3MsIFNtaXRoIHdv
dWxkIHJldHVybiBuZWFyIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgQXByaWwgYW5kIHN0aWxsIGhhdmUgc2V2
ZW4gdG8gMTAgZ2FtZXMgdG8gZ2V0IGhpcyBzdHJva2UgYmFjay4gPC9wPjxwPlRvdWdoIHdlZWs8
L3A+PHA+VGhlIE5ldHMgZW50ZXJlZCB0aGUgbmlnaHQgdGllZCBmb3IgdGhlIHdvcnN0IHJlY29y
ZCBpbiB0aGUgTkJBLiBDb21wb3VuZGluZyB0aGVpciBwcm9ibGVtcyB3YXMgYSBicnV0YWwgYmFj
ay10by1iYWNrIHdpdGggdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycyBhbmQgQ2F2cy4gVGhleSBs
ZWQgdGhlIFdhcnJpb3JzIGJ5IDE0IGF0IHRoZSBoYWxmIFRodXJzZGF5IGJlZm9yZSB1bHRpbWF0
ZWx5IGxvc2luZyBieSAxNi4gVGhlbiB0aGV5IGhhZCB0byBjb21lIGludG8gUXVpY2tlbiBMb2Fu
cyBBcmVuYSBhbmQgdGFuZ2xlIHdpdGggdGhlIGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbnMuIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7VGhpcyBpcyB3aGF0IHlvdSYjODIxNztyZSBoZXJlIGZvcjogdG8gcGxheSBhZ2FpbnN0
IHRoZSBiZXN0IGFuZCBjb21wZXRlIGFnYWluc3QgdGhlIGJlc3QsIGFuZCBsZWFybiBmcm9tIHRo
ZSBiZXN0LCYjODIyMTsgTmV0cyBjb2FjaCBLZW5ueSBBdGtpbnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91
IGFwcHJlY2lhdGUgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Gb3JtZXIgQ2F2cyBBbnRob255IEJlbm5ldHQg
YW5kIEpvZSBIYXJyaXMgYm90aCBwbGF5IGZvciB0aGUgTmV0cy4gRm9ybWVyIGFzc2lzdGFudCBC
cmV0IEJyaWVsbWFpZXIgaXMgb24gdGhlaXIgY29hY2hpbmcgc3RhZmYgYW5kIFRyYWphbiBMYW5n
ZG9uIGxlZnQgdGhlIENhdnMgdG8gam9pbiB0aGUgTmV0cyYjODIxNzsgZnJvbnQgb2ZmaWNlLiA8
L3A+PHA+QXMgZm9yIEJlbm5ldHQsIHRoZSBmb3JtZXIgdG9wIG92ZXJhbGwgcGljayBpbiB0aGUg
MjAxMyBkcmFmdCwgdGhpcyBpcyBoaXMgZm91cnRoIHRlYW0gaW4gYXMgbWFueSB5ZWFycy4gPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxseSBsaWtlIGhpcyByZWJvdW5kaW5nIGFuZCBoaXMgYXRobGV0aWNp
c20sJiM4MjIxOyBBdGtpbnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW50aG9ueSBpcyBkeW5hbWljLCBwcmV0
dHkgbG9uZywgaGFzIHZlcnNhdGlsaXR5LCBhbmQgSSBsaWtlIHRoYXQgaGUgY2FuIHNob290IHRo
ZSBiYXNrZXRiYWxsLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPllldCBCZW5uZXR0IGhhcyBuZXZlciBhdmVyYWdl
ZCBtb3JlIHRoYW4gNS4yIHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSBpbiBhIHNlYXNvbi48L3A+PHA+RHJpYmJs
ZXM8L3A+PHA+S2V2aW4gTG92ZSBiZWdhbiB0aGUgbmlnaHQgMTUgcG9pbnRzIHNoeSBvZiAxMCww
MDAgZm9yIGhpcyBjYXJlZXIuICYjODIzMDsuIFJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIGJlZ2FuIHRoZSBu
aWdodCBvbmUgMy1wb2ludGVyIHNoeSBvZiAxLDAwMCBmb3IgaGlzIGNhcmVlci4gJiM4MjMwOyBU
aGUgQ2F2cyBlbnRlcmVkIDgtMCBhZ2FpbnN0IHRoZSBBdGxhbnRpYyBEaXZpc2lvbiB0aGlzIHNl
YXNvbi4gPC9wPjxwPkphc29uIExsb3lkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpqbGxveWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmpsbG95ZEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.