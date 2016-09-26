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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Guard Mo Williams changes mind, won’t play another year for Cavs

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: September 26, 2016 - 07:58 PM | Updated: September 27, 2016 - 08:52 AM
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Cleveland Cavaliers guard Mo Williams celebrates after Game 7 of basketball's NBA Finals between the Golden State Warriors and the Cavaliers in Oakland, June 1. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

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