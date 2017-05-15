All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Cavaliers notebook: Iman Shumpert hopes Kawhi Leonard play doesn’t bring rules ramifications from league

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 15, 2017 - 08:09 PM | Updated: May 16, 2017 - 08:20 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

San Antonio Spurs' Kawhi Leonard (2) grabs his leg after suffering an injury while playing against the Golden State Warriors during the third quarter of Game 1 of the NBA Western Conference Finals on Sunday at Oracle Arena in Oakland, Calif. The Golden State Warriors defeated the San Antonio Spurs 113-111. (Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group/TNS)


MORE IN SPORTS

marla17cut_01 Nathan Denette - AP
Marla Ridenour: As his choice of T-shirt showed, Cavaliers’ LeBron James is salty and determined for conference finals - 11:26 PM

INDEPENDENCE: LeBron James was in full playoff mode.

tribe17cut_01
Rays 6, Indians 4: Four home runs doom Danny Salazar in loss - 11:22 PM
cmatch17cut_02
How the Cavaliers and Celtics match up - 11:22 PM
Cavaliers vs. Celtics: Roster and statistics - 11:21 PM
Indians promote top prospect Bradley Zimmer to major leagues - 11:22 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next