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Cavaliers notebook: Iman Shumpert hopes Kawhi Leonard play doesn’t bring rules ramifications from league

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 15, 2017 - 08:09 PM
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San Antonio Spurs' Kawhi Leonard (2) grabs his leg after suffering an injury while playing against the Golden State Warriors during the third quarter of Game 1 of the NBA Western Conference Finals on Sunday at Oracle Arena in Oakland, Calif. The Golden State Warriors defeated the San Antonio Spurs 113-111. (Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group/TNS)


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