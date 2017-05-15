All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Cavaliers notebook: Iman Shumpert hopes Kawhi Leonard play doesn’t bring rules ramifications from league

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 15, 2017 - 08:09 PM

MORE IN SPORTS

dyer16web
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80 - 10:10 PM

The best play-by-play announcer in the history of basketball turned 80 on Monday.

goodyear16cut_08A
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
tribe16cut_05
Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win, Carlos Carrasco exits with pectoral injury - 10:13 PM
cavs16cut_1
Cavaliers’ Iman Shumpert will call on experience to defend a point guard in conference finals
Indians notebook: Corey Kluber throws light bullpen session, progressing from back injury; Indians’ lineup shuffle continues - 8:37 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next