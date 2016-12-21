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Cavaliers notebook: J.R. Smith needs surgery on broken thumb; Cavs look to fill holes

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 21, 2016 - 08:23 PM | Updated: December 22, 2016 - 08:43 AM
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Cleveland Cavaliers guard J.R. Smith (left) and forward Richard Jefferson (24) sit next to empty chairs on the bench in the second half of a game against the Memphis Grizzlies, Dec. 14 in Memphis. Smith needs surgery on his right thumb and will be sidelined indefinitely. Smith got hurt late in the first half of Tuesday night's game in Milwaukee. (AP Photo/Brandon Dill)

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