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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: J.R. Smith plays first game since Dec. 20; coach Tyronn Lue returns after illness

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 9, 2017 - 08:21 PM | Updated: March 10, 2017 - 09:23 AM

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