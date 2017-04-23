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Cavaliers notebook: J.R. Smith realizes behind-the-back pass could have been costly

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 23, 2017 - 08:00 PM

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