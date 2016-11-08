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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: J.R. Smith wants to retire in Cleveland

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: November 8, 2016 - 08:26 PM

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