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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Kevin Love beats six-week projection, returns from knee surgery

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 16, 2017 - 06:29 PM | Updated: March 17, 2017 - 08:57 AM

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