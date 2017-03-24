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Cavaliers notebook

Cavaliers notebook: Kevin Love cleared to play in back-to-backs

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 24, 2017 - 07:47 PM
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Cleveland Cavaliers' Kevin Love (0) shoots over Charlotte Hornets' Cody Zeller (40) and Michael Kidd-Gilchrist (14) during the first half of an NBA basketball game in Charlotte, N.C., Friday, March 24, 2017. (AP Photo/Chuck Burton)


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